Hansi Flick zdradził swoje plany na przyszłość. "To pewne"

Flick rozstaje się z Bayernem po niespełna dwóch latach pracy w roli trenera pierwszego zespołu. Niemiec obejmował klub po tym, jak ten zwolnił Niko Kovaca w listopadzie 2019 roku. Zdobył z nim dwa mistrzostwa Niemiec, Puchar Niemiec, a także wygrał Ligę Mistrzów, Superpuchar Niemiec oraz Superpuchar UEFA. W lutym 2021 roku wygrał także Klubowe Mistrzostwa Świata. W sobotę poprowadzi Bayern po raz ostatni w meczu Bundesligi z Augsburgiem.

Niemiec ma trafić do reprezentacji Niemiec, gdzie po tegorocznych mistrzostwach Europy zastąpi obecnie pracującego z kadrą Joachima Loewa, który już poinformował o swoim odejściu. Dziennikarz Florian Plettenberg z portalu telewizji "Sport1" informował niedawno, że według jego informacji przyszłość Flicka jest już praktycznie pewna.

"Tak, Barcelona i Tottenham kontaktowały się z agentami Hansiego Flicka, ale on ma objąć reprezentację Niemiec po Euro. Nigdy nie było wobec tego żadnych wątpliwości. Kontrakt do 2024 roku, ogłoszenie nastąpi w ciągu kilku kolejnych dni" - napisał Plettenberg.

Sam szkoleniowiec także skomentował sprawę swojej przyszłości na konferencji prasowej przed meczem Bayernu z Augsburgiem. - To jasne, że jestem po rozmowach z niemieckim związkiem. Wszyscy wiedzą, co myślę o reprezentacji. Nadal musimy jednak załatwić kilka małych spraw. Jeśli je ustalimy, to możemy to szybko ogłosić. Na razie skupiam się na meczu z Augbsurgiem - powiedział Flick.

Według włoskiego dziennikarza Fabrizio Romano jego wstępne ustne porozumienie z DFB zostało zawarte już w kwietniu. W roli trenera Bayernu Flicka zastąpi Julian Nagelsmann, do tej pory pracujący z RB Lipsk. W Lipsku pracował będzie za to Jesse March.