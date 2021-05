Ostatnia kolejka wyjątkowa nie tylko dla Lewandowskiego! Emocjonalna konferencja Flicka

Mecz Bayernu z Augsburgiem będzie ostatnim w roli trenera dla Hansiego Flicka. Sam Niemiec na konferencji prasowej przyznał, że to dla niego wyjątkowa i bardzo emocjonalna chwila, ale stara się myśleć tylko o jak najlepszej grze jego zespołu w tym spotkaniu.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Lewandowski wyrównał rekord Muellera! Cudowny gest. Do akcji wkroczyli koledzy [ELEVEN SPORTS]

Flick przed ostatnim meczem w Bayernie: Lubiłem ten ciągły głód dalszego zdobywania bramek i zwyciężania

- Gdy przychodziłem do klubu, wiedziałem tylko, że chcę znów być trenerem pierwszej drużyny. Wraz z moim sztabem miałem przyjemność pracować ze świetnym zespołem przez krótki, intensywny, ale pełen sukcesów okres, którego nigdy nie zapomnę - mówił trener.

- Teraz ta podróż się kończy i patrzę z ciekawością na to, co nadejdzie. Życie toczy się dalej i dlatego nie jestem dziś smutny. To był świetny czas dla mnie i mojego zespołu. Zawsze lubiłem ten ciągły głód dalszego zdobywania bramek i zwyciężania. Najlepszym doświadczeniem pozostanie oczywiście wygrana w Lidze Mistrzów - także to, jak zareagowali na nią zawodnicy na boisku i rezerwowi, którzy dopingowali nas całą końcówkę meczu - wskazał Flick. - Byłem fanem Bayernu od dziecka i teraz oczywiście nie przestanę. To klub, który jest bardzo bliski mojemu sercu i nadal będę go wspierał. Rozmawiałem z wszystkimi zawodnikami i powiedziałem im, że nadal będę śledził ich dokonania. Jestem im wdzięczny za wszystko - dodał szkoleniowiec.

Niemcy mają plan. Lewandowski osaczony. "Musimy uratować rekord Muellera"

Hansi Flick rozstaje się z Bayernem po niespełna dwóch latach pracy w roli trenera pierwszego zespołu. Niemiec obejmował klub po tym, jak ten zwolnił Niko Kovaca w listopadzie 2019 roku. Zdobył z nim dwa mistrzostwa Niemiec, Puchar Niemiec, a także wygrał Ligę Mistrzów, Superpuchar Niemiec oraz Superpuchar UEFA. W lutym 2021 roku wygrał także Klubowe Mistrzostwa Świata. W roli trenera Bayernu zastąpi go Julian Nagelsmann, do tej pory pracujący z RB Lipsk. Flick może zostać nowym trenerem reprezentacji Niemiec, po tym jak z pełnienia funkcji po mistrzostwach Europy zrezygnował Joachim Loew. Jego przyszłość nie została jednak oficjalnie wyjaśniona.

Sport.pl śledzi pogoń Lewandowskiego za rekordem Gerda Muellera. 41. gol w sobotę z Augsburgiem?

Sport.pl pokazuje pogoń Roberta Lewandowskiego za rekordem Gerda Muellera na nośniku multimedialnym w centrum Warszawy na skrzyżowaniu Alei Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej nad Cepelią, a także w stołecznych autobusach ZTM.

W centrum Warszawy uruchomiliśmy licznik goli Roberta Lewandowskiego! Sport.pl śledzi pogoń za rekordem Gerda Muellera

Tysiące ludzi, którzy dzień w dzień pojawiają się w centrum Warszawy, mogą śledzić, jak idzie kapitanowi reprezentacji Polski. Tydzień temu Lewandowski wyrównał osiągnięcie legendy Bayernu z sezonu 1971/72 i strzelił 40. gola w tym sezonie w meczu z Freiburgiem. Przeciwko Augsburgowi będzie miał szansę na pobicie niezwykłego osiągnięcia Muellera. Relację z sobotniego meczu Bayern - Augsburg będziecie mogli śledzić na Sport.pl. Początek o 15:30.