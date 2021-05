Rafał Gikiewicz rzucił wyzwanie Lewandowskiemu. Odgraża się: "Cel jest jeden"

Sobotni mecz pomiędzy Augsburgiem a Bayernem będzie miał wiele smaczków. Jednym z najbardziej interesujących to pojedynek Roberta Lewandowskiego z Rafałem Gikiewiczem. Jak wiadomo, polski napastnik musi trafić do bramki w ostatnim meczu sezonu, aby pobić 40 goli strzelonych Gerda Muellera w sezonie 1971/72. Augsburg oraz Gikiewicz zapowiadają, że zrobią wszystko, aby utrudnić zadanie Polakowi.

Gikiewicz: Mamy szansę pojawić się w każdej gazecie, jako ci, którzy powstrzymali Lewandowskiego

33-latek deklaruje, że cel przed meczem z Bayernem jest taki sam, jak przed innymi ligowymi spotkaniami, czyli czyste konto. Polak podkreślił jednak wagę spotkania. - My, jako FC Augsburg, mamy szansę pojawić się w każdej gazecie, w każdym reportażu telewizyjnym jako zespół, który powstrzymał Roberta Lewandowskiego i FC Bayern - powiedział w cytowanej przez tz.de rozmowie z "Augsburger Allgemeine Zeitung".

Gikiewicz odniósł się także do tego, jak zbliżający się mecz jest odbierany w Polsce. - To oczywiście duży temat, także w Polsce. Polski bramkarz przeciwko polskiemu napastnikowi. Ale jeśli nie gramy dobrze jako zespół, to też nie mogę nic zrobić przeciwko Robertowi - dodał także.

FC Augsburg zajmuje aktualnie 12. miejsce w tabeli z 36 punktami na koncie. W 33. meczach stracił 49 goli, ale w ostatnim meczu z Werderem Brema zespół wygrał 2:0, zachowując pierwsze czyste konto od siedmiu meczów. Klub ma zapewnione utrzymanie w Bundeslidze, ale może po tej kolejce spaść na 14. miejsce w tabeli.

Ostatni mecz Bayernu Monachium z Augsburgiem rozpocznie się w sobotę o godz. 15:30.