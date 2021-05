Szef fanklubu Bayernu krytykuje działania rządu. "To wszystko jest absurdalne"

W sobotę zakończy się sezon 2020/21 w Bundeslidze. Bayern Monachium już wcześniej zapewnił sobie mistrzostwo Niemiec i w 34. kolejce zmierzy się na własnym obiekcie z Augsburgiem. Władze Bawarii zapowiedziały, że na spotkaniu będzie mogło pojawić się 250 kibiców.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Lewandowski wyrównał rekord Muellera! Cudowny gest. Do akcji wkroczyli koledzy [ELEVEN SPORTS]

Kamil Glik i piłkarze Benevento ukarani za spadek! 900 kilometrów męczarni

Kibice zasiądą na trybunach stadionu Bayernu w ostatnim meczu sezonu, ale obejrzy go znikoma liczba widzów. Szef fanklubu grzmi: "Liczba jest absurdalna"

Będzie to możliwe dzięki specjalnej uchwale wydanej przez władze Bawarii. Nie wszystkim przypadła jednak ona do gustu. Szef fanklubu Bayernu Bernd Hofmann jest zawiedziony, że z trybun mecz Bayernu z Augsburgiem będzie mogło oglądać tak mało widzów. - Uważam, że liczba 250 widzów na stadionie o pojemności 75 tys. jest absurdalna. Nas, kibiców, nie wpuszczano na Allianz Arena od półtora roku. W poniedziałek wciąż mówiono, o tym, że widzowie będą mieli zakaz wstępu przed 2 czerwca. To absurd - grzmiał Bernd Hofmann na łamach portalu sport.de. I dodał: - O ile wiem, Bayern opracował dobrą koncepcję sanitarną dla ponownego przyjęcia nas, kibiców. Teraz klub powinien czuć się naprawdę oszukany przez rząd.

Jak napisał portal sport.de "Dla prezesa Bayernu Monachium, Karla-Heinza Rummenigge będzie to pierwszy krok ku normalności". W gronie 250 osób, które będą mogły usiąść na trybunach znajdą się m.in. osoby, które najbardziej udzielają się w walce z pandemią - lekarze, pielęgniarki, a także ci, którzy zajmują się osobami starszymi. Kolejne 100 wejściówek trafi do kibiców w drodze losowania, ponieważ chętnych do obejrzenia spotkania było znacznie więcej.

Rummenigge odpowiedział jak reaguje na oferty za Lewego! "Nawet nie próbuj"

Bayern żegna się z Hansim Flickiem, osobami z jego sztabu i kilkoma piłkarzami

Spotkanie z Augsburgiem będzie ostatnim w Bayernie dla jego trenera Hansiego Flicka, jego asystentów: Miroslava Klose i Hermanna Gerlanda, a także kilku piłkarzy, którzy od wielu lat są związani z klubem - Davida Alaby, Jerome'a Boatenga i Javiego Martineza.

- Ta liczba kibiców wcale nie jest godna pożegnania dla zasług Alaby, Boatenga, Martineza oraz sztabu trenerskiego z Hansim Flickiem, Hermannem Gerlandem i Miroslavem Klose. Ten mecz mógłby również stanowić próbę generalną przed meczami mistrzostw Europy w Monachium. Ale to wszystko jest dla mnie absurdalne i niezrozumiałe - zakończył szef fanklubu Bayernu.

Początek spotkania mistrza Niemiec z Augsburgiem w sobotę 22 maja o godz. 15:30. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.