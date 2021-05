Lewandowski przerwał dyskusję na temat rekordu Muellera! Odpowiedział tym Hammanowi

Robert Lewandowski zdobył w tym sezonie 40 bramek w Bundeslidze, czym wyrównał rekord Gerda Muellera z sezonu 1971/1972. Przed Polakiem wciąż jednak ostatni ligowy mecz z FC Augsburgiem, w którym może wyprzedzić legendarnego napastnika Bayernu i wyśrubować własny rekord. Choć w Niemczech pojawiły się głosy o tym, że Lewandowski z szacunku do Muellera powinien odpuścić ostatni mecz, to napastnik jednoznacznie deklaruje, że w sobotę chcę zagrać i pobić rekord.

Robert Lewandowski z jasną deklaracją: Chcę pobić rekord, a nie tylko go wyrównywać

- Jak mam pobijać rekord, to zamierzam to zrobić, a nie tylko go wyrównywać. Też tak do tego podchodzę, ale skupiam się na jakości treningu, dobrej pracy. To fundament do tego, aby dobrze czuć się później także w meczu. Nie chcę wybiegać za bardzo w przyszłość. Jeszcze nie pobiłem tego rekordu. To byłaby wielka rzecz, ale z drugiej strony wiem, że to nie tylko jedna czy dwie bramki - zadeklarował Robert Lewandowski w rozmowie z Michałem Kołodziejczykiem w Canal +.

Napastnik Bayernu zdradził, że czuje na sobie presję ze strony polskich i niemieckich kibiców, ale stara się o niej nie myśleć, tylko koncentrować się na przygotowaniu do meczu. - Podejdę do tego meczu spokojnie, jak będzie okazja to ją wykorzystam i będę cieszył się z pobicia rekordu. Na dzień dzisiejszy wyłączam się i staram się w ogóle o tym nie myśleć. Jest to trudne, ale wiem co zrobić, żeby się do tego przygotować - zapewnił.

Robert Lewandowski o krok od pobicia legendarnego rekordu

Pogoń Lewandowskiego za rekordem Muellera trwa wiele miesięcy i nie zawsze sytuacja układała się dla niego korzystnie. Z powodu kontuzji w meczu reprezentacji Polski z Andorą napastnik stracił pięć meczów Bundesligi. Jak zdradził sam piłkarz, nigdy nie wierzył, że jest jakikolwiek zawodnik, który mógłby się zbliżyć do legendarnego osiągnięcia Niemca. - Sam do końca nie zdaję sobie sprawy z tego, że stoję przed czymś wielkim. Może to i dobrze, bo najpierw skupiam się na dobrym meczu, dojściu do sytuacji, strzeleniu bramki. Jeśli pobiję ten rekord, to dopiero zacznę się zastanawiać, co osiągnąłem - stwierdził.

