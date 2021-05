Peszko namawiał Lewandowskiego na transfer. "To nie jest Bundesliga. Inny świat"

- Kiedyś jak liczyłem i spędziłem z nim koło 160 nocy przespanych. To jest pół roku. Dużo rzeczy przeżyliśmy. Wiem, jakie ma humory, co mu nie pasuje, na boisku nieraz to widzę. On nie jest łatwy do wyprowadzenia z rytmu meczowego czy by go rozproszyć. Nie chce przyjmować do siebie problemów, np. jak chciałbym mu się zwierzyć. Nie za bardzo chce przeżywać czyjegoś problemu, by mu ciążył dodatkowo, bo ma stres w Bundeslidze, musi strzelać gole, wygrywać w Lidze Mistrzów i reprezentacji Polski, musi być wzorem dla młodych ludzi - mówi Sławomir Peszko w rozmowie z Mateuszem Święcickim.

- Mówię Robertowi: dlaczego nie pójdziesz do Anglii, do Chelsea, Manchesteru, na rok, dwa, trzy? Żeby zobaczyć inną piłkę, inny świat piłkarski. To nie jest Bundesliga, że jest dyscypilina. Tam grasz mecz, a potem nikogo w klubie nie obchodzi, co robisz. Nie to, żeby gdzieś jeździć, kręcić afery czy cały czas imprezować. Ich nie obchodzi, gdzie ty mieszkasz, nie pomogą ci nawet go wynająć. Tyle ci płacą, że masz sam sobie wszystko załatwić - mówi Peszko, a prowadzący rozmowę Mateusz Święcicki dopytał go, co odpowiada Lewandowski, gdy Peszko namawia go na transfer.

- Jest już tak przywiązany do Bayernu... Jeszcze gdzieś w zasięgu jest MLS. Cały czas go na tę Anglię namawiałem, bo tam jest zderzenie o 180 stopni inne niż w Niemczech, ale jest już chyba za późno.

Peszko to 44-krotny reprezentant Polski (strzelił dwa gole) i były piłkarz takich klubów jak Wisła Płock, Lech Poznań, 1. FC Koeln, Wolverhampton, Lechia Gdańsk oraz Wisła Kraków. Obecnie gra w Wieczystej Kraków (klasa okręgowa), która wygrała wszystkie 19 meczów (bramki 148-6) i jest na znakomitej drodze do awansu.

Lewandowski pod koniec kwietnia wrócił na boiska po kontuzji, by spróbować dogonić rekord wszech czasów niemieckiej piłki. I już go dogonił. W miniony weekend, kiedy w spotkaniu z Freiburgiem (2:2) wykorzystał rzut karny i wyrównał rekord 40 bramek w jednym sezonie autorstwa legendarnego Gerda Muellera. Teraz ma jeszcze jedno spotkanie, by ten rekord pobić. Redakcja serwisu Sport.pl kibicuje Lewandowskiemu w nowym specjalnym dziale "Licznik rekordu". A w pogoni za pobiciem rekordu uruchomiliśmy też na nośniku multimedialnym w samym centrum Warszawy licznik, dzięki któremu tysiące ludzi codziennie mogą śledzić, jak idzie kapitanowi reprezentacji Polski >>