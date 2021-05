Piłkarze Bayernu żartują sobie z wyczynu Lewandowskiego. "To szaleństwo"

W ostatni weekend Robert Lewandowski przeszedł do historii Bundesligi. W meczu z Freiburgiem (2:2) polski napastnik strzelił swojego 40. gola w sezonie, czym wyrównał legendarny rekord Gerda Muellera z sezonu 1971/72. Pod wrażeniem wyczynu Polaka jest cały piłkarski świat, w tym jego koledzy z drużyny, co zdradził hiszpański pomocnik Bayernu, Marc Roca.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Lewandowski wyrównał rekord Muellera! Cudowny gest. Do akcji wkroczyli koledzy [ELEVEN SPORTS]

- Robert Lewandowski ma wszystko. Zdołał już wyrównać rekord Bundesligi autorstwa Gerda Muellera. Strzelił 40 goli i wciąż ma jeden mecz, aby przebić ten wyczyn. Ostatnio podczas kolacji żartowaliśmy sobie, że są zawodnicy, którzy nie są w stanie strzelić 40 goli w całej karierze, wliczając treningi! (śmiech) A on to robi w jednym sezonie. To szaleństwo! - komplementował Polaka Roca w wywiadzie dla hiszpańskiego dziennika "As".

W sobotę Bayern Monachium zakończy sezon 2020/21 Bundesligi. W ostatniej kolejce mistrzowie Niemiec podejmą na własnym stadionie Augsburg z Rafałem Gikiewiczem i Robertem Gumnym w składzie. To właśnie w tym meczu Robert Lewandowski stanie przed ostatnią szansą na pobicie wyrównanego przez siebie rekordu. Relacja na żywo z tego spotkania na Sport.pl.

"Bild" staje w obronie Lewandowskiego. Polak już jest lepszy od Gerda Muellera

Sport.pl wspiera Roberta Lewandowskiego w pogoni za rekordem

Redakcja serwisu Sport.pl kibicuje pościgowi Lewandowskiego w nowym, specjalnym dziale "Licznik rekordu". Znajdują się w nim informacje o bramkach Lewandowskiego, meczach Bayern Monachium, a także wspomnienia o Muellerze i o jego rekordowym sezonie. Sport.pl pokazuje także pogoń za rekordem na nośniku multimedialnym w centrum Warszawy na skrzyżowaniu Alei Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej nad Cepelią, a także w stołecznych autobusach ZTM. Tysiące ludzi, którzy dzień w dzień pojawiają się w centrum Warszawy, mogą śledzić, jak idzie kapitanowi reprezentacji Polski.

W centrum Warszawy uruchomiliśmy licznik goli Roberta Lewandowskiego! Sport.pl śledzi pogoń za rekordem Gerda Muellera