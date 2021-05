Oficjalnie: Tymoteusz Puchacz ma nowy klub! Lech zarobi duże pieniądze

Ostatnie dni są wyjątkowo dobre dla Tymoteusza Puchacza. Wychowanek Lecha Poznań został powołany przez Paulo Sousę do pierwszej reprezentacji Polski na Euro 2021, natomiast w miniony wtorek obrońca zmienił klub. Zgodnie z medialnymi doniesieniami, Tymoteusz Puchacz będzie kontynuował swoją karierę w Berlinie.

Oficjalnie: Tymoteusz Puchacz piłkarzem Unionu Berlin. Obrońca podpisał czteroletni kontrakt

Tymoteusz Puchacz pojawił się we wtorkowy poranek w Berlinie, aby przejść obligatoryjne testy medyczne przed transferem do Unionu. Kluby o godzinie 17:00 zgodnie poinformowały o sfinalizowaniu transferu Tymoteusza Puchacza. Obrońca przeniósł się do drużyny z Bundesligi za 3,5 miliona euro plus bonusy i podpisał czteroletnią umowę.

- Bundesliga to jedna z najsilniejszych lig na świecie i gra w niej to ogromna przyjemność oraz zaszczyt. Bardzo się cieszę, że mogę pokazać w nowym sezonie, co potrafię. Nie mogę doczekać się spotkania z nowymi kolegami i możliwości pracy z trenerem Ursem Fischerem, i jego sztabem. Do tego nie mogę się doczekać, aby poczuć tę wyjątkową atmosferę na stadionie. Mam nadzieję, że jak najwięcej widzów wkrótce będzie mogło się pojawić na stadionie – powiedział Puchacz tuż po podpisaniu kontraktu, cytowany przez oficjalną stronę internetową.

- Tymoteusz był podstawowym piłkarzem Lecha Poznań od dwóch lat i już udowodnił swoje umiejętności w rozgrywkach międzynarodowych. Pozyskujemy zawodnika, który chce się rozwijać i może nas uczynić lepszym zespołem w trzecim roku w Bundeslidze. Puchacz był naszym wymarzonym rozwiązaniem na pozycję lewego obrońcy, także cieszymy się, że wybrał Union – dodał Oliver Ruhnert, dyrektor zarządzający.

Według informacji Interii, Tymoteusz Puchacz miał także propozycje z innych klubów niemieckich oraz Olympique Marsylii. Oferta Unionu okazała się jednak dla niego najkorzystniejsza. Polak został także najdroższym zawodnikiem sprowadzonym przez drużynę z Berlina. Do tej pory Union za piłkarzy płacił najwięcej po 2 mln euro (m.in. Marvin Friedrich z Augsburga i Anthony Ujah z Mainz). Puchacz w tym sezonie zagrał w 41 spotkaniach w barwach Lecha Poznań i zdobył w nich trzy bramki oraz zanotował sześć asyst.