Tymoteusz Puchacz zmienia klub! Jest już na testach. 3,5 miliona euro

Pierwsze sygnały o tym, że Puchacz zamierza opuścić Lecha i przenieść się do Niemiec zaczęły pojawiać się już w kwietniu. Później sam zawodnik w programie Liga+Extra potwierdził, że negocjacje w sprawie indywidualnego kontraktu piłkarza zakończyły się powodzeniem. Kolejną kwestią było ustalenie warunków transferu, który jest już na ostatniej prostej. Najnowsze Informacje o dalszych negocjacjach piłkarza z Unionem przekazał portal sport.interia.pl.

Puchacz opuszcza Lecha Poznań. Podpisze kontrakt z Unionem Berlin

"Dla Tymoteusza Puchacza trwa szalony czas. W poniedziałek zawodnik Lecha Poznań został powołany do szerokiej kadry reprezentacji Polski przed Euro 2020, a już we wtorek rano wyruszył do Berlina. W stolicy Niemiec 22-latek przejdzie testy medyczne. Po nich zostanie nowym piłkarzem Unionu Berlin" - czytamy na portalu.

Według Sebastiana Staszewskiego, dziennikarza portalu sport.interia.pl, kwota transferu wyniesie 3,5 mln euro plus bonusy. Puchacz ma związać się z nowym klubem czteroletnią umową. Obrońca miał również inne propozycje m.in z Francji - Olympique Marsylia i innych klubów Bundesligi, ale oferta Unionu okazała się być dla niego najkorzystniejszą. "Na stadionie An der Alten Foersterei oczekiwania wobec Puchacza będą ogromne, bo jego transfer będzie najwyższym w historii klubu. Do tej pory Union za piłkarzy płacił najwięcej po 2 mln euro (m.in. Marvin Friedrich z Augsburga i Anthony Ujah z Mainz)" - zwrócił uwagę portal sport.interia.pl.

Puchacz w poniedziałek został powołany przez Paulo Sousę do reprezentacji Polski na Euro 2020. Obrońca wykorzystał nieobecność Arkadiusza Recy, który doznał kontuzji w jednym z meczów Crotone w Serie A i przez to stracił możliwość gry w europejskim czempionacie.

Puchacz w zakończonym w niedzielę sezonie zagrał w barwach Lecha Poznań w 41 spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki i zdobył w nich trzy bramki oraz zanotował sześć asyst. W poniedziałek na gali podsumowującej sezon Ekstraklasy 2020/21 Puchacz odebrał nagrodę za zwycięstwo w kolejnej edycji programu TurboKozak, emitowanego w Canal+.

Był piłkarzem Lecha od 2018 roku, jednak pierwsze półtora roku spędził na wypożyczeniu w Zagłębiu Sosnowiec, a potem grał jeszcze na wypożyczeniu w GKS-ie Katowice od sierpnia 2018 do czerwca 2019 roku.

Union jest bardzo bliski awansu do kolejnej edycji europejskich pucharów. Na jedną kolejkę przed końcem sezonu ekipa z Berlina jest siódma w tabeli, co gwarantuje kwalifikację do nowych rozgrywek - eliminacji Ligi Konferencji.