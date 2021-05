Legenda odchodzi z Bayernu Monachium. Po ponad 30 latach. "Koniec ery"

W Bayernie Monachium przed początkiem nowego sezonu szykują się spore zmiany. Odchodzi nie tylko Hansi Flick, którego zastąpi Julian Nagelsmann, ale też związany z klubem od ponad 30 lat asystent Flicka Hermann Gerland, który wychował m.in. Thomasa Muellera, Davida Alabę czy Philippa Lahma.

REKLAMA

Zobacz wideo Kto mógłby zastąpić Lewandowskiego w Bayernie? Skaut Borussii: Jest kilka nazwisk

Jagiellonia chce odwrócić złą tendencję. "Nasz potencjał jest zdecydowanie większy"

- Gerland wywodzi się ze starej szkoły trenerów - mówił niedawno na łamach Sport.pl były piłkarz rezerw i zespołów młodzieżowych Bayernu Daniel Sikorski, który aktualnie gra w cypryjskim Arisie Limassol.

Gerland opuszcza mistrza Niemiec po ponad 30 latach. "Bayern traci kolejnego przedstawiciela kadry trenerskiej"

Hermann Gerland w roli asystenta pracował m.in. z Juppem Heynckesem, Louisem van Gaalem, Carlo Ancelottim czy Pepem Guardiolą. - Hermann zna zespół, zna procesy i zna Bayern od podszewki. Dlatego chciałem z nim pracować - mówił Flick w kwietniu 2019 r.

"Kicker" poinformował, że po zakończeniu sezonu Gerland odejdzie z Bayernu. "Era Bayernu skończy się latem: po 25 latach spędzonych w klubie asystent trenera Hermann Gerland opuszcza klub rok wcześniej, niż ustalono w umowie. Tym samym Bayern traci kolejnego przedstawiciela obecnej kadry trenerskiej - po głównym trenerze Hansi Flicku i asystencie Miroslavie Klose" - czytamy. Gerland potwierdził tę informację.

Asystent Flicka nie ujawnił, dlaczego rozstaje się z Bayernem, ale według "Bilda" Gerland miał dość tego, w jaki sposób był traktowany. Miało mu się nie podobać zarządzanie w klubie. Co więcej, według informacji "Kickera" nowy trener Julian Nagesmann nie widzi miejsca dla zasłużonego trenera w swoim sztabie.

Gerland pracuje w Bayernie od 1990 r. Najpierw jako trener w zespole młodzieżowym, potem w rezerwach klubu. Na kilka lat opuścił klub - prowadził Norymbergę, TeBe Berlin, Arminię Bielefeld i Ulm, jednak wrócił do Bayernu w 2001 r. i został tam nieprzerwanie aż przez dwie dekady.

Nagranie Pepa Guardioli już jest hitem. Tak świętował mistrzostwo [WIDEO]

Wcześniej rozstanie z Bayernem zakomunikował również Miroslav Klose, który od maja zeszłego roku był w sztabie trenerskim. Były napastnik ogłosił decyzję w "Kickerze", gdzie skrytykował władze klubu.

- Obietnice? Co to znaczy! Trudno wyobrazić sobie Olivera Kahna mówiącego w ten sposób. Grałem z nim przez wiele lat w Bayernie i reprezentacji. Gdyby miał mi coś do powiedzenia, omówiłby to ze mną w cztery oczy - powiedział były napastnik Bayernu w latach 2007-2011.