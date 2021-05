Niemcy proszą, by Lewandowski nie bił rekordu Muellera. Polak odniósł się do tych próśb

W miniony weekend Robert Lewandowski wyrównał 49-letni rekord Gerda Muellera. Słychać też w Niemczech głosy, że najpiękniej byłoby, gdyby Polak zdecydował, że już nie pobije osiągnięcia Niemca. - Wszystko wskazuje, że Lewandowski pobije rekord, ale co jeśli z niego dobrowolnie zrezygnuje? Nie do pomyślenia, prawda? (...) Gdyby tylko ten jeden rekord mógł zostawić Muellerowi. Czemu? Bo to jest Gerd Mueller. Bo Bayern bez Muellera nigdy nie byłby tym klubem, którym się stał. Byłby to najpiękniejszy i najwspanialszy sposób na uhonorowanie Muellera - pisze Peter Ahrens, felietonista "Der Spiegel". - Lewandowski nie powinien zagrać z Augsburgu z szacunku dla Gerda Muellera - dodał na antenie Sky Dietmar Hamman, były reprezentant Niemiec. Lewandowski nie posłucha jednak tych rad. W ostatnim meczu sezonu z Augsburgiem będzie chciał zdobyć swoją 41. bramkę w Bundeslidze.

Lewandowski nie będzie słuchał niemieckich ekspertów

- Nie wiem, czy to było powiedziane z przekąsem. Mam wielki szacunek do dokonań Muellera, ale gram też po to, aby pobijać rekordy - stwierdził na antenie Polsatu Lewandowski. W podobnym tonie wypowiadał się w rozmowie z "Bildem". - Gerd Mueller ustanowił już tyle rekordów. No i był bardzo ambitnym napastnikiem, wydaje mi się, że akurat on by zrozumiał, że zamierzam pobić jego osiągnięcie. Nawet jeśli Bayern otrzyma rzut karny w ostatniej minucie meczu, to wezmę piłkę i ustanowię rekord - powiedział Lewandowski.

Ale jest jeszcze jeden rekord, który Lewandowski mógłby pobić. Mueller na boiskach Bundesligi zdobył 365 bramek. Lewandowski ma na razie 276 goli. - Tego akurat wyniku już mu nie zabiorę - oświadczył Lewandowski.