Borussia Dortmund jednak zagra w Lidze Mistrzów! Dokonała niebywałego

W meczu 33. kolejki Borussia Dortmund wygrał 3:1 z FSV Mainz na wyjeździe. Bramki dla gości zdobyli Raphael Guerreiro, Marco Reus oraz Julian Brand. Zwycięstwo jest o tyle istotne, że zespół Edina Terizcia zapewnił sobie dzisiaj miejsce w czołowej czwórce Bundeslidze i występy w fazie grupowej Ligi Mistrzów w sezonie 2021/2022.

Borussia Dortmund jednak w Lidze Mistrzów. Skuteczna szarża na ostatniej prostej

Jeszcze w 28. kolejce Borussia Dortmund traciła siedem punktów do czwartego w tabeli Eintrachtu Frankfurt. Od tego momentu zespół Terizica zdobył jednak 15 punktów (zwycięstwa m.in. z Wolfsburgiem i RB Lipskiem) i wykorzystał zapaść formy Eintrachtu, który wygrał jeden z pięciu meczów. Po 33. grach Dortmund ma na koncie 61 punktów, o cztery więcej od Frankfurtu, co oznacza, że na koniec sezonu nie spadnie poniżej czwartego miejsca. Co więcej, Borussia może zająć na koniec rozgrywek trzecie miejsce. Do tego niezbędna będzie jednak wpadka Wolfsburga w ostatniej serii gier.

W decydującym o awansie do LM meczu Borussia potwierdziła wysoką formę z ostatnich tygodni, strzelając dwa gole jeszcze w pierwszej połowie meczu. Niedzielna wygrana z FSV Mainz była idealnym zamknięcie świetnego dla zespołu z zachodnich Niemiec tygodnia. W środę po zwycięstwie 3:1 na RB Lipskiem Borussia zdobyła Puchar Niemiec. Spotkanie było specjalnym przeżyciem dla Łukasza Piszczka, który po sezonie odchodzi z klubu.

