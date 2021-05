Niemiecka legenda apeluje do Lewandowskiego: Nie graj w ostatnim meczu!

Bayern Monachium zremisował 2:2 z Freiburgiem na wyjeździe w meczu 33. kolejki. Jednego z goli dla Bawarczyków strzelił Robert Lewandowski, który w 26. minucie meczu trafił z rzutu karnego i wyrównał rekord Gerda Muellera, który w sezonie 1971/1972 strzelił 40 goli. Do końca sezonu Bundesligi pozostała jedna kolejka, co oznacza, że Polak będzie miał szansę przebić legendarny wyczyn Niemca.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Lewandowski wyrównał rekord Muellera! Cudowny gest. Do akcji wkroczyli koledzy [ELEVEN SPORTS]

Dietmar Hamann: Byłby to piękny gest, gdyby Lewandowski zrezygnował z gry w ostatnim meczu

Ekspert niemieckiego Sky Sports Dietmar Hamann - 59-krotny reprezentant Niemiec i były piłkarz m.in. takich klubów jak Bayern Monachium czy Liverpool - stwierdził, że Robert Lewandowski z szacunku do Mueller nie powinien pobić jego rekordu. Były zawodnik Liverpoolu zasugerował, że optymalnym rozwiązaniem byłoby, aby w meczu z Augsburgiem Polak usiadł na ławce. - Byłby to piękny gest, gdyby powiedział: "Nie gram. Trzymam się od rekordu z dala". Bez Gerda Bayern nie byłby tam, gdzie jest dzisiaj - powiedział ekspert i podkreślił, że miałoby to się stać za zgodą Lewandowskiego.

Gest wobec Lewandowskiego podzielił Niemców. "To było przesadzone"

Napastnik miał szansę pobić wyczyn Muellera już w sobotę, ale zmarnował stuprocentową sytuację. Do tego zdarzenia również odniósł się były zawodnik Liverpoolu. - Myślę, że kiedy Lewandowski nie wykorzystał szansy na zdobycie bramki, wielu ludzi odetchnęło z ulgą i powiedziało: "Gerd wciąż ma swój rekord" - powiedział Hamann na antenie niemieckiego Sky Sports.

Po zdobyciu gola Lewandowski uhonorował Gerda Muellera poprzez pokazanie koszulki z portretem legendarnego Niemca i napisem "4ever Gerd".