Tak Lewandowskiego jeszcze nikt nie nazwał! "Od soboty już nim jest"

Robert Lewandowski dokonał, wydawałoby się, niemożliwego i wyrównał wieloletni rekord Gerda Muellera w liczbie strzelonych goli w jednym sezonie Bundesligi. W meczu z Freiburgiem (2:2) kapitan reprezentacji Polski zdobył 40. bramkę w tym sezonie ligowym. Po golu oddał hołd Gerdowi Muellerowi, prezentując koszulkę z jego wizerunkiem i napisem "4ever Gerd". Natomiast koledzy z Bayernu zrobili Lewandowskiemu szpaler.

Wielu dziennikarzy, ekspertów i piłkarzy pogratulowało Lewandowskiemu rekordu i wyraziło podziw dla Polaka. - Zawsze myślisz sobie, że jesteś dobry, gdy uda ci się zdobyć dwucyfrową liczbę bramek. Ale Lewandowski to inna liga. 40 goli to nienormalna liczba - mówił po meczu w rozmowie ze "Sky" napastnik Freiburga Nils Petersen, który w sezonie 2011/12 reprezentował barwy Bayernu.

- To imponujące, gdy zdobywa się taką liczbę bramek. 40 bramek w jednym sezonie Bundesligi to coś fenomenalnego. Obecnie jest to z pewnością trudniejsze niż wcześniej – powiedział selekcjoner reprezentacji Niemiec Joachim Loew w rozmowie ze Sport Buzzerem.

- Robert ma przed sobą jeszcze kilka lat. Gratulacje z powodu 40 bramek, musisz je pobić jako pierwszy - przyznał Lothar Matthaeus, legenda Bayernu i reprezentacji Niemiec. Z kolei Dietmar Hamann przyznał, że to, co zrobił Lewandowski "jest niezwykłe". - Wystarczy zobaczyć, jak drużyna ustawiła się w szpalerze. To świadczy o ich wdzięczności. Gdy rekord trwa przez 50 lat, wiesz, że to był rekord na wieki - podkreślił były piłkarz Bayernu.

Największy komplement Lewandowski usłyszał od szefa Bayernu, który nazwał go "bogiem futbolu". - Myślałem, że to rekord na wieki, ale dzisiaj Robert go wyrównał. Biorąc pod uwagę jego szanse na zdobycie gola, mógłby go nawet pobić, ale pewnie zrobi to w przyszłym tygodniu. Gerd Mueller jest bogiem piłki nożnej, a od soboty jest już nim również Robert Lewandowski! – powiedział prezydent Bayernu, Karl-Heinz Rummenigge, który był kolegą z boiska Gerda Muellera. - Wiem, że chciałby, żeby Lewandowski miał ten dzień. Obaj są wyróżniającymi się napastnikami w historii Bayernu – powiedział szef klubu, cytowany przez oficjalną stronę Bayernu.

Robert Lewandowski będzie miał jeszcze jedną, ostatnią szansę na pobicie rekordu Gerda Muellera. W sobotę Bayern zmierzy się z Augsburgiem.