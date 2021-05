"L'Equipe": Robert Lewandowski rozważa odejście z Bayernu. Sensacyjny kierunek

Robert Lewandowski przeżywa gwiezdny czas w Bayernie Monachium. Rok temu razem z drużyną wygrał wszystko, co było tylko możliwe, wliczając w to Ligę Mistrzów. W tym sezonie znowu sięgnął po mistrzostwo Niemiec. Przede wszystkim jest już o krok od pobicia rekordu Gerda Muellera w liczbie zdobytych goli w jednym sezonie Bundesligi. W sobotę, w meczu z Freiburgiem, Polak wyrównał wyczyn legendarnego Niemca i zdobył 40. gola w sezonie.

To wszystko sprawia, że Lewandowski może chcieć rozejrzeć się za nowymi wyzwaniami. W Monachium osiągnął już niemal wszystko. Niemieckie media co jakiś czas informują, że Lewandowski może wkrótce opuścić Bayern, jeśli nie teraz, to w przyszłym sezonie. Lewandowski ma jednak ważny kontrakt z klubem do 2023 roku, a włodarze nie chcą go sprzedawać.

- Jasne, że zostanie! Kto sprzedaje zawodnika, który zdobywa 60 bramek w ciągu roku? Jego agent Pini Zahavi nie prosił o zmianę klubu. On wie dokładnie, że okienko transferowe otwiera się 1 lipca, więc pojawi się tysiąc plotek, które będą również mieć wpływ na Bayern. Ważne jednak jest to, że fakty zawsze przemawiają na korzyść Bayernu - powiedział Rummenigge w rozmowie z "Bildem". I dodał: - Robert cały czas ma ważną dwuletnią umowę i jej wypełnienie nie podlega dyskusji.

To wcale nie zakończyło plotek na temat odejścia Lewandowskiego. Francuskie "L'Equipe" donosi, że Polak rozważa podjęcie próby opuszczenia Bayernu, a możliwym kierunkiem jest PSG. Robert Lewandowski miałby zastąpić w klubie Kyliana Mbappe, który może odejść z klubu. O Francuza mocno zabiega bowiem Real Madryt. Po siedmiu latach spędzonych w Bayernie Lewandowski może mieć ochotę na nowe wyzwanie w swojej karierze.

Lewandowski ma jeszcze jeden cel przed sobą w tym sezonie – pobicie rekordu Muellera. Na razie go wyrównał i miał szansę, aby go pobić już w sobotę w meczu z Freiburgiem. Tak się nie stało i o 41. bramkę Lewandowski powalczy w meczu z Augsburgiem 22 maja, w ostatniej kolejce sezonu.

