Niemcy mocno podzieleni ws. gry Lewandowskiego. "Niezwykła niedbałość"

Robert Lewandowski dopiął swego i wyrównał rekord Gerda Muellera w liczbie strzelonych goli w jednym sezonie Bundesligi. Gol z rzutu karnego w meczu z Freiburgiem był jego 40. trafieniem w tym sezonie. W tym meczu "Lewy" mógł nawet pobić wyczyn legendarnego Niemca, ale z kilku metrów podał do bramkarza, zamiast trafić do pustej bramki.

Bayern Monachium, który jest już pewny dziewiątego z rzędu mistrzostwa Niemiec, ostatecznie zremisował z Freiburgiem 2:2. Mimo tego, że Lewandowski dokonał historycznej rzeczy, to nie zebrał pochlebnych recenzji po swoim występie. "Bild" ocenił go na 4 (w skali od 1-6, gdzie 1 to klasa światowa, a 6 to występ poniżej krytyki).

Niemieccy dziennikarze nie są zgodni co do Lewandowskiego

Portal sport.de ocenił jego występ na 3. "Wejście w mecz zajęło mu trochę czasu i swój pierwszy strzał oddał w 20. minucie, obok bramki. Potem brał udział w kilku akcjach i z rzutu karnego strzelił 40. bramkę w tym sezonie. Nie rozegrał najlepszego meczu. Zmarnował dwie szanse pod koniec i na razie musi dzielić się rekordem z Muellerem" – czytamy w uzasadnieniu.

Lewandowski został lepiej oceniony przez niemiecki Goal.com, który wystawił mu notę 2,5. "Magiczna 40 złamana! Było mu ciężko wejść w mecz do momentu, w którym wyrównał rekord Gerda Muellera z rzutu karnego w 26. minucie. Zmarnował kilka szans na pobicie rekordu, zwłaszcza w 78. minucie" – czytamy w artykule.

Najlepiej polskiego napastnika ocenił monachijski "Abendzeitung", który przyznał mu najwyższą możliwą notę, czyli 1, co oznacza "klasę światową". "Najlepszy piłkarz świata wykorzystał pierwszą okazję w polowaniu na rekord. Wykorzystał rzut karny w 26. minucie po weryfikacji VAR, po czym pokazał portret Gerda Muellera z wiadomością "4ever Gerd". "Lewy" ma teraz status legendy. Rekord 40 goli z sezonu 1971/1972 jest wyrównany. Zmarnował szansę na 41. bramkę i pobicie rekordu. Licznik na razie zatrzymał się na 47 bramkach w 39 oficjalnych meczach w tym sezonie" – napisali dziennikarze.

Kicker dodaje, że Lewandowski potrzebował "zaledwie 28 meczów, by strzelić we Freiburgu gola numer 40 i wyrównać rekord Gerda Muellera", a "głód bramek środkowego napastnika Bayernu nie zna granic". Z drugiej stronie zauważają również, że Polak powinien być samodzielnym rekordzistą, ale w końcówce popisał się "niezwykłą niedbałością".

"Wszedł w ten mecz jako strzelec 39 goli, ale on jest usatysfakcjonowany tylko wtedy, kiedy jest to rekord. Wyczyn Gerda Muellera był zagrożony i to było najważniejsze w tym spotkaniu. 1:0, 40. gol w sezonie, rekord wyrównany, co oczywiście było zaplanowane. Pokazał wizerunek Gerda Muellera na koszulce. Celebrował z kolegami, ale nie przyszedł tylko po wyrównanie rekordu, ale po więcej. W związku z tym był podirytowany zmarnowaną szansą w 77. minucie. Ciąg dalszy nastąpi w meczu z Augsburgiem w ostatniej kolejce" – napisali dziennikarze "Sueddeutsche Zeitung", którzy nie wystawili not piłkarzom. Lewandowskiemu poświęcili najwięcej miejsca w artykule.

Robert Lewandowski będzie miał jeszcze jedną, ostatnią szansę na pobicie rekordu Gerda Muellera. 22 maja Bayern w ostatnim meczu sezonu zagra u siebie z Augsburgiem.