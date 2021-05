Douglas Costa wybrał nowy klub. Nie Bayern i nie Juventus

Zabójcza szybkość, świetny drybling i dobry strzał z dystansu - tak najlepiej scharakteryzować Douglasa Costę, skrzydłowego Bayernu Monachum. Problem w tym, że Brazylijczyk ciągle łapie jakieś kontuzje. Albo traci przez nie mecze, albo traci formę, więc od dłuższego czasu jest kompletnie bezużyteczny.

314 minut - tyle czasu na murawie spędził Costa w tym sezonie Bundesligi. Na więcej nie pozwoliły mu urazy. 30-latek pauzuje od lutego. Ale to nic nowego. W poprzednich sezonach, gdy reprezentował Juventus, również często miewał urazy.

Powrót do Brazylii

Ale choć Costa formalnie jest tylko wypożyczony do Bayernu, to latem nie wróci do Juventusu, choć jego umowa jest ważna do lipca 2022 roku. Najprawdopodobniej rozwiąże kontrakt z turyńczykami, a później podpisze trzyletnią umowę z Gremio. To klub, którego jest wychowankiem.

W latach 2008-10 wystąpił w 30 spotkaniach Gremio. Następnie grał w Szachtarze Donieck, skąd trafił do Juventusu.

Jego największe sukcesy w karierze to pięć mistrzostw Ukrainy, trzy tytuły mistrza Bundesligi i tyle samych wygranych scudetto.