"Nie będę szczęśliwy, gdy Lewandowski wymaże rekord Gerda Muellera"

Robertowi Lewandowskiemu zostały już tylko dwa mecze, aby pobić rekord Gerda Muellera, który w sezonie 1970/71 zdobył aż 40 bramek w Bundeslidze. Polak ma na koncie 39. trafień. O 40. nie będzie jednak łatwo.

- Nie będę szczęśliwy, gdy Robert Lewandowski wymaże rekord Gerda Muellera, który był bohaterem dla mnie i mojego pokolenia. Mam nadzieję, że Lewandowski po prostu strzeli jednego gola za tydzień i się zrówna z Muellerem. To by wystarczyło, przecież Polak ma już wiele, wiele tytułów - stwierdził Christian Streich, 55-letni trener Freiburga. Już w sobotę o godz. 15:30 Bayern zagra z jego drużyną. Tydzień później zmierzy się z Augsburgiem. Bawarczycy i tak mają już zapewnione mistrzostwo.

Ale nie tylko Streich chce, by Mueller zachował rekord. - Może Lewandowski tuż przed końcem meczu z Freiburgiem strzeli 40. gola w sezonie, zrównując się z Muellerem, a następnie zedrze z siebie koszulkę. Tym samym zostanie ukarany piątą żółtą kartkę [wykluczyłaby go z ostatniego meczu sezonu] i z uśmiechem na ustach, ale bez słowa, minie dziennikarzy i uda się do szatni? - pisze Ben Redelings, niemiecki dziennikarz N-TV.

Niemcy marzą, żeby Lewandowski jednak zostawił rekord Muellerowi. "Najwspanialszy sposób"

"Dobrowolna rezygnacja z rekordu Muellera uczyniłaby z Lewandowskiego nieśmiertelnym wśród kibiców Bayernu. To byłaby historia, którą można opowiedzieć za 50 lat " - a tak kończy się artykuł w "Der Spiegel".

