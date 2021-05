Gdzie i o której oglądać mecz Lewandowskiego? Historia dzieje się na naszych oczach

Bayern Monachium już w zeszły weekend był pewny zdobycia mistrzostwa Niemiec. Dzięki porażce RB Lipsk z Borussią Dortmund Bawarczycy mogli ze spokojnymi głowami podejść do swojego spotkania z Borussią Moenchengladbach. Mistrzowie Niemiec nie zamierzali jednak odpuścić swoim przeciwnikom, a szczególnie nie zamierzał tego robić Robert Lewandowski. Bayern wygrał 6:0, a Polak ustrzelił hat-tricka, dzięki czemu zbliżył się na zaledwie jedną bramkę do rekordu Gerda Muellera.

Robert Lewandowski ma obecnie 39 strzelonych bramek w Bundeslidze. Gerd Mueller w legendarnym sezonie 1971/72 zdobył ich 40. Oznacza to, że Polakowi wystarczy zaledwie jedna bramka w meczu z Freiburgiem, aby wyrównać nieosiągalny jeszcze do niedawna rekord. Koledzy z Bayernu będą na pewno chcieli pomóc swojemu napastnikowi, szczególnie że sami walczą o strzelenie 100 bramek w tym sezonie Bundesligi. W tej chwili mistrzowie Niemiec mają ich na koncie 92.

Freiburg to jeden z tych lubianych rywali Lewandowskiego, któremu często strzela gole. W meczach przeciwko drużynie z Fryburga Polak już sześciokrotnie w swojej karierze ustrzelił dublet. W sumie skompletował tych bramek 18 w 17 spotkaniach. W poprzednim meczu obu drużyn w styczniu tego roku Lewandowskiemu także udało się trafić. Już w 7. minucie meczu otworzył wynik spotkania, a ostatecznie zakończyło się ono wynikiem 2:1 dla Bayernu.

Wszystkie te statystyki polskiego napastnika nie oznaczają, że Freiburg będzie łatwym rywalem. Drużyna prowadzona przez Christiana Streicha w zeszłym tygodniu efektownie pokonała na wyjeździe FC Koeln 4:1 i cały czas ma szanse na awans do europejskich pucharów. Do 7. miejsca, które daje możliwość udziału w kwalifikacjach do Conference League tracą zaledwie dwa punkty.

Gdzie i kiedy oglądać spotkanie Bayernu Monachium z Freiburgiem?

Spotkanie 33. kolejki Bundesligi pomiędzy Bayernem Monachium a Freiburgiem rozpocznie się w sobotę 15 maja o godzinie 15:30. Transmisję meczu będzie można oglądać w Eleven Sports 1 oraz online w aplikacji Eleven. Relacja tekstowa z meczu będzie dostępna na portalu Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.

