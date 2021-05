Prezes Borussii Dortmund zabrał głos ws. przyszłości trenera. "Ma klucz w dłoni"

W miniony czwartek Borussia Dortmund zdobyła Puchar Niemiec dzięki zwycięstwu 4:1 nad RB Lipsk. Po dwie bramki w tym spotkaniu zdobyli Erling Braut Haaland oraz Jadon Sancho, a gola kontaktowego dla Lipska strzelił Dani Olmo. Cały mecz w barwach BVB zagrał Łukasz Piszczek, który po jego zakończeniu nie ukrywał wzruszenia. - Piszczek jest moim bohaterem, moim bardzo osobistym bohaterem. To, co pokazał w ostatnich tygodniach, było wyjątkowe – mówił Hans-Joachim Watzke tuż po meczu.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Robert Lewandowski skompletował hat-tricka z Borussią M. [ELEVEN SPORTS]

Prezes Borussii Dortmund zabrał głos w sprawie przyszłości Edina Terzicia. Trener ma dwie opcje

Hans-Joachim Watzke, prezes Borussii Dortmund, udzielił wywiadu niemieckiej telewizji ARD tuż po zakończeniu meczu finałowego w Pucharze Niemiec. Jego zdaniem szkoleniowiec ma dwie opcje, a sam prezes jest otwarty na wszelkie rozmowy. – Edin ma klucz w swoich rękach. Podpisaliśmy długoterminowy kontrakt kilka tygodni temu wiedząc, jak wszystko może się potoczyć. Jesteśmy w pełni przekonani do Marco Rose, a Edin nie miał z tym żadnego problemu – powiedział Watzke.

- On przecież przejął w grudniu zespół, który był praktycznie półmartwy. Nie tylko go ożywił, ale i tchnął w niego nowego ducha. To naprawdę ogromne osiągnięcie. Może być asystentem Marco Rose w przyszłym sezonie, ale jeśli stwierdzi, że ma inny plan na swoją przyszłość, to będziemy rozmawiać na ten temat – dodał.

Borussia Dortmund pozostaje w grze o awans do przyszłorocznej Ligi Mistrzów. Na dwie kolejki przed końcem BVB zajmuje czwarte miejsce z 58 punktami i ma punkt przewagi nad piątym Eintrachtem Frankfurt. W dwóch ostatnich meczach zespół prowadzony przez Edina Terzicia zmierzy się z FSV Mainz oraz Bayerem Leverkusen.