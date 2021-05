Nietypowa rola bramkarza Arminii Bielefeld. Zachwyca w Bundeslidze i chce do Bayernu. "Jestem jak kot"

Jego wyjątkowy styl gry – odważny, na granicy ryzyka, ale i własnego pola karnego – sprawia, że Stefana Ortegę porównuje się do Manuela Neuera, który zrewolucjonizował sposób gry na pozycji bramkarza.

Ortega inspiruje się zresztą stylem gry bramkarza Bayernu – także wciela się w rolę rozgrywającego, który uczestniczy w akcji zespołu, ale i potrafi idealnie przerzucić piłkę przez pół boiska. – Neuer jest najlepszym bramkarzem na świecie. Gdyby nie on, mecze Bayernu wyglądałyby zupełnie inaczej. Emanuje od niego ogromna siła, która tkwi w jego umyśle – zachwycał się na łamach "Kickera" Ortega.

28-letni Ortega jest niemieckim bramkarzem hiszpańskiego pochodzenia, który pod wodzą poprzedniego trenera Uwa Neuhausa narzekał na zbyt defensywną grę Arminii. Wszystko zmieniło się, gdy drużynę przejął w marciu 2021 r. Florian Kramer, który pozwolił grać bramkarzowi bardziej ofensywnie, co często wiąże się z ryzykiem i możliwością popełnienia błędu. – W meczu z Leverkusen Ortega miał najwięcej kontaktów z piłką ze wszystkich graczy. Jest liderem Arminii, nie ma co do tego wątpliwości – powiedział ekspert telewizji DAZN Sebastian Kneissl na łamach portalu Sportbuzzer.

Nowy styl gry zespołu rozwinął bramkarza Arminii. Inicjuje większość akcji ofensywnych

Kramer postanowił zmienić styl gry zespołu. Nowy szkoleniowiec kładzie nacisk na mniejsze posiadanie piłki, skupiając się na wymienności pozycji wśród zawodników. Dużą rolę w tym systemie odgrywa Ortega, który pomaga zespołowi w rozgrywaniu akcji po odzyskaniu piłki w fazie defensywnej.

Bramkarz Arminii długimi podaniami często szuka napastnika Fabiana Klosa, który imponuje warunkami fizycznymi (194 cm wzrostu) i potrafi zrobić z zagrań bramkarza właściwy użytek. Klos w obecnym sezonie wygrał aż 186 powietrznych pojedynków i zdecydowanie prowadzi w tej klasyfikacji w lidze przed drugim Matsem Hummelsem z Borussii Dortmund (128).

Dwa lata temu potężny, 65-metrowy wykop Ortegi przyniósł rezultat w postaci gola Klosa. W tym sezonie Ortega powtórzył wyczyn, popisując się fenomenalną asystą do Joana Simuna Edmundssona w wygranym 1:0 wrześniowym spotkaniu z 1. FC Koeln.

Ortega często wychodzi z piłką poza własne pole karne i uważnie obserwuje, gdzie znajduje się Klos. Bramkarz nie pozbywa się od razu piłki, tylko w zależności od ustawienia napastnika decyduje się na długi przerzut bezpośrednio w pole karne, albo do bocznych sektorów przed "szesnastkę" rywali.

Ortega dobrze radzi sobie także pod presją i potrafi w błyskawiczny sposób wznowić grę, gdy większość przeciwników znajduje się jeszcze w jego polu karnym. Golkiper Arminii bardziej agresywnie wychodzi do piłek i często stara się je bezpośrednio złapać, a nie odbijać do boku, dzięki czemu ma możliwość wyprowadzenia szybkiej akcji i zagrania nie tylko do Klosa, ale również m.in. do Japończyka Ritsu Doana (4 gole i 3 asysty), który stwarza przewagę w ofensywie dzięki szybkości i dobremu dryblingowi.

Ortega dzięki swojej odważnej grze i inicjowaniu większości ataków Arminii zajmuje bardzo wysokie, szóste miejsce w zespole pod względem podań w pole karne rywali oraz trzecie w posyłaniu piłek na trzecią tercję boiska.

Średnią pozycję Ortegi na boisku w tym sezonie Bundesligi najlepiej obrazuje grafika portalu sofascore. Kolor czerwony oznacza obszary boiska, w których przebywał on najczęściej.

Heatmapa Stefana Ortegi w Arminii Bielefeld w sezonie 2020/21 fot: screen/sofascore.com

– Aby wypracować ten styl gry, potrzebowałem sporo czasu. Jak mówi trener bramkarzy Marco Kostmann, jestem jak kot polujący na piłkę i nieustannie na nią czekający – opisuje Ortega.

Ortega przeszedł najpierw przez młodzieżowe zespoły Arminii - U-17 i U-19 w latach 2007-11. Później awansował do pierwszego zespołu, gdzie miał problemy z przebiciem się do podstawowego składu, gdy klub z Bielefeld występował w 3. i 2. lidze niemieckiej. W latach 2011-14 Ortega uzbierał zaledwie 27 spotkań. Postanowił przenieść się do TSV 1860 Monachium, gdzie przez trzy lata dostawał zdecydowanie więcej okazji do pokazania swoich umiejętności. W sumie wystąpił dla TSV w 59 spotkaniach. W 2017 r. podjąć decyzję o powrocie do Arminii, z którą najpierw grał w 2. Buneslidze, a na koniec sezonu 2019/20 wywalczył z klubem pierwszy awans do Bundesligi od 11 lat. Jego talent wystrzelił w elicie.

Bramkarz sezonu? Najwięcej obronionych strzałów i czołówka zachowanych czystych kont

Portal bundesliga.com nominował Ortegę do grona pięciu najlepszych bramkarzy sezonu całego sezonu. Obok Ortegi o zaszczytne miano powalczą również Rafał Gikiewicz z Ausgburga, Peter Gulacsi z RB Lipsk, Koen Casteels z WfL Wolfsburg i Manuel Neuer z Bayernu Monachium.

Nic dziwnego, że Ortega został dostrzeżony przez dziennikarzy. W tym sezonie ma najwięcej obronionych strzałów ze wszystkich bramkarzy - aż 132. Wyprzedza w tym względzie Gikiewicza (118) i Floriana Muellera z Freiburga (116) oraz zajmuje trzecie miejsce pod względem czystych kont - zanotował ich 10 w 32 meczach, co stanowi aż 31,3 proc. Lepsi są tylko Gulacsi -15 w 32 spotkaniach i Casteels - 14 w 31. To Ortega może pochwalić się celnością podań w lidze na poziomie 70 proc. i obronionym rzutem karnym (na sześć prób).

"Jeśli Arminii uda się uniknąć spadku, zawdzięczać będzie to Ortedze, a w szczególności jego stopom albo rękawicom. 28-latek zawsze stoi na wysokości zadania i podtrzymuje nadzieje Bielefeld na przetrwanie" – napisali dziennikarze bundesliga.com.

Dwa warunki, aby Ortega został piłkarzem Bayernu. "Dlaczego miałbym wykluczyć taki transfer?"

"Kicker" poinformował, że Ortega może od nowego sezonu przenieść się do Bayernu, gdzie pełniłby funkcję wartościowego zmiennika dla Neuera. Według doniesień niemieckich mediów, aby tak się stało, muszą zostać spełnione dwa warunki. Pierwszy jest związany z Alexandrem Nuebelem, drugim bramkarzem mistrza Niemiec. Były golkiper Schalke odkąd trafił na Allianz Arena w lipcu 2020 r., nie cieszy się zaufaniem Hansiego Flicka. Zagrał w zaledwie trzech meczach Bayernu we wszystkich rozgrywkach i ratunkiem dla niego byłoby wypożyczenie do innego klubu. Według "Kickera" chętnie sprowadziłoby go AS Monaco.

Drugim warunkiem jest obecna sytuacja Ortegi, który w przypadku spadku Arminii będzie zdecydowany na zmianę klubu, natomiast gdy beniaminek utrzyma się w elicie, to Arminia będzie chciała przedłużyć z nim kontrakt i zawrzeć klauzulę jego wykupu.

Sam Ortega również odniósł się do sprawy ewentualnej przeprowadzki do Bayernu. - Gdyby klub pokroju Bayernu lub Realu zapukał do moich drzwi, byłoby to coś, nad czym musiałbym się poważnie zastanowić. Dlaczego miałbym wykluczyć taki transfer? – oznajmił w rozmowie z "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

I dodał: – Gdybym przeszedł do Bayernu, miałbym szansę zdobywać tytuły, brać udział w Lidze Mistrzów, może rozegrać kilka meczów w klubie światowego formatu. W końcu masz tylko jedną karierę. Chciałbym zadomowić się w Bundeslidze i, jeśli to możliwe, na pewnym etapie kariery zagrać na arenie międzynarodowej. Będzie to trudne, ale nie jest to niemożliwe – zakończył Ortega.

Transfermarkt wyceniania Ortegę na 4,5 mln euro. 28-latek ma ważny kontrakt z Arminią do końca czerwca 2022 r. Arminia obecnie ma 31 punktów i zajmuje 16. miejsce, co oznacza konieczność gry w barażach. Do końca sezonu drużynie z Bielefeld zostały mecze z Hoffenheim (15 maja) i VfB Stuttgart (22 maja).