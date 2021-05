Legenda piłki stawia kolejny cel Lewandowskiemu. Rekord jeszcze wspanialszy niż 40 goli

Do wyrównania lub pobicia rekordu Robert Lewandowski niezwykle przybliżył się w sobotę, strzelając aż trzy gole w wygranym aż 6:0 przez Bayern Monachium meczu z Borussią Moenchengladbach. Polskiemu napastnikowi brakuje już tylko jednego trafienia w doścignięciu osiągnięcia Gerda Muellera, który w sezonie 1971/72 strzelił 40 goli. A teraz zagra ze swoimi ulubionymi drużynami - Freiburgiem i Augsburgiem, z którymi strzela najwięcej goli w Bundeslidze.

Breinter: Lewandowski ma gigantyczną jakość

- Dla mnie jest pewne, że Robert Lewandowski strzeli w tym sezonie 40 bramek. Polak ma bowiem gigantyczną jakość, a do tego pragnienie, które widziałem tylko u Gerda pięć dekad temu. Mueller nigdy nie był usatysfakcjonowany i wolałby strzelić dziesięć goli w każdym meczu. A gdyby Lewandowski grał w Bayernie jeszcze przez trzy lata bez poważnej kontuzji, to rekord Gerda z 365 golami w Bundeslidze również powinien zdobyć - czytamy słowa Paula Breitnera na stronie oficjalnej Bayernu Monachium.

Jeden z najlepszych piłkarzy w historii niemieckiego futbolu zdradził również, jak Gerd Mueller zareagowałby na kolejne bramki Roberta Lewandowskiego.

- Jestem pewien, że gdyby mógł, to Gerd siadłby na trybunach i docenił każdego gola Lewandowskiego. Był bowiem cudownym, uczciwym człowiekiem, po prostu by mu się to podobało - przyznał Breitner.

Przeanalizował również rzuty karne w wykonaniu napastnika Bayernu Monachium i reprezentacji Niemiec.

- Aby bramkarz miał realną szansę na obronę rzutu karnego, musi zdecydować się na ruch, zanim strzelec dotknie piłki. I to jest właśnie przewaga, którą wykorzystuje Robert Lewandowski. Nawet jeśli bramkarze wiedzą, co chcą zrobić, to napięcie spowodowane opóźnionym ruchem Lewandowskiego staje się tak duże, że szybsza reakcja jest nieunikniona. Wystarczy lekkie drgnięcie i bramkarz zostaje pokonany. Jako strzelec trzeba być również skoncentrowanym w 100 procentach. W przeciwnym razie popełnia się błąd - dodaje Breitner.

Robert Lewandowski trafił do Bundesligi w lipcu 2010 roku. Od tego czasu pięciokrotnie zdobył koronę króla strzelców. Najbliżej rekordu Muellera był w sezonie 2019/20. Wtedy 32-latek strzelił 34 gole. Wcześniej w sezonach 2013/14 zdobył 20 bramek, w 2015/16 - 30, w 2017/18 - 29 oraz w 2018/19 - 22 bramki.

Robert Lewandowski pod koniec kwietnia wrócił na boiska po kontuzji, by spróbować dogonić rekord wszech czasów niemieckiej piłki. Redakcja serwisu Sport.pl kibicuje temu pościgowi w nowym specjalnym dziale "Licznik rekordu".

A w pogoni za rekordem - wierzymy, że udanym, bo Lewandowskiemu do jego wyrównania brakuje już tylko jednej bramki, a zostały mu jeszcze dwa mecze - uruchomiliśmy też na nośniku multimedialnym w samym centrum Warszawy licznik, dzięki któremu tysiące ludzi codziennie mogą śledzić, jak idzie kapitanowi reprezentacji Polski (więcej tutaj).