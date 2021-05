Nagły zwrot? "Lewandowski zastanawia się nad swoją przyszłością"

Kilka dni temu niemiecki dziennikarz Christian Falk przyznał w audycji "Bayer-Insider", że Robert Lewandowski jest "trochę zirytowany" aktualnymi pogłoskami na temat Haalanda i jego możliwym dołączeniu do Bayernu Monachium. W ostatnim czasie zagraniczne media dużo spekulują również o możliwym odejściu Polaka.

- Na ten moment wiemy, że Robert zastanawia się nad swoją przyszłością, ponieważ osiągnął już wszystko z Bayernem Monachium. Jest najlepszym piłkarzem na świecie, a w tym roku zdobył kolejne mistrzostwo [Niemiec]. Jest świadomy tego, jak długi ma kontrakt i będąc szczerym w Niemczech ciągle spekuluje się o Erlingu Haalandzie w Bayernie, ale mogę teraz powiedzieć, że to się nie wydarzy - wyjaśnił Christian Falk w rozmowie z "Bayern Monachium Polska".

Robert Lewandowski w centrum zainteresowań wielu klubów? Kto rozsiewa plotki o transferze?

Okazuje się, że za plotki o możliwym odejściu Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium odpowiedzialny może być sam agent piłkarza Pini Zahavi. Tak przynajmniej twierdzi Christian Falk, dodając, że Zahavi bardzo dobrze zna pracę dziennikarzy, ponieważ sam był kiedyś jednym z nich.

- Raz rozmawia z jedną stroną, raz odezwie się do drugiej. Ma bardzo dobre relacje z takimi klubami jak Chelsea czy Manchester City, ale także z dziennikarzami z Anglii, Hiszpanii. Myślę, że to on jest odpowiedzialny za te plotki o odejściu Roberta, bo chce zbadać rynek transferowy. Jeśli ktoś będzie chciał kupić Roberta, to od razu zgłosi się do Bayernu i powie, ile jest w stanie zapłacić - powiedział dziennikarz "Sport BILD".

"Ten fakt jest surrealistyczny". Mario Gomez o Robercie Lewandowskim

Czy istnieje więc możliwość, że Robert Lewandowski odejdzie z Bayernu? - Nie ma szans, aby Bayern go sprzedał w tym albo następnym okienku transferowym - odpowiada Falk. Sytuacja piłkarza jest jasna do 2022 roku. Wtedy, gdy Polakowi zostanie ostatni rok aktualnego kontraktu, Bawarczycy mają rozpocząć negocjacje w sprawie przedłużenia umowy.