Trener już nie ma wyboru! Wielka odpowiedzialność na barkach Krzysztofa Piątka

W ostatnich pięciu meczach Hertha Berlin cztery razy zremisowała i odniosła jedno zwycięstwo z Freiburgiem 3:0. Wtedy jednego z goli zdobył Krzysztof Piątek. W następnej kolejce zespół Pala Dardaia zmierzy się z ostatnią drużyną w tabeli Schalke 04, co będzie idealną szansą na powiększenie dorobku bramkowego i ucieczkę od strefy spadkowej.

Krzysztof Piątek ostatnią "dziewiątką" trenera Herthy? Kolejna kontuzja napastnika

Lukebakio, Cunha, Cordoba i Krzysztof Piątek to czterej napastnicy, na których najczęściej w tym sezonie stawiali trenerzy Herthy Berlin. Szczególnie w ostatnim czasie rotował nimi Pal Dardai. Wszystko przez to, że Hertha w kluczowej dla siebie końcówce sezonu gra mecze co trzy dni, odrabiając zaległości, które nawarstwiły jej się przez kwarantannę i przymusową pauzę w Bundeslidze.

Tym razem problemem trenera są natomiast kontuzje. Okazuje się, że z tego powodu Piątek pozostaje jedyną nominalną "dziewiątką" w składzie. Jhon Cordoba jest kolejnym napastnikiem, który nie zagra w najbliższym meczu z Schalke 04. Informacje potwierdziła Hertha Berlin, która w mediach społecznościowych opublikowała listę kontuzjowanych zawodników. Wśród nich, poza Kolumbijczyka znaleźli się: Matheus Cunha, Matteo Guendouzi, Rune Jarstein, Maximilian Mittelstaedt oraz Luca Netz. Wcześniej z powodu urazu wypadł Dodi Lukebakio.

W tym sezonie Krzysztof Piątek, Jhon Cordoba i Dodi Lukebakio strzelili po siedem goli. Matheus Cunha z kolei ma na koncie jedno trafienie więcej. Hertha Berlin znajduje się na 14. miejscu w tabeli i ma tyle samo punktów (31) co Werder Brema (15. miejsce) i Arminia Bielefeld (16. miejsce), która znajduje się na miejscu barażowym w walce o utrzymanie. Plusem berlińczyków jest jedno dodatkowe spotkanie, które piłkarze Herthy muszą rozegrać do końca tego sezonu. Kolejnymi rywalami Herthy będzie FC Koeln oraz TSG Hoffenheim.