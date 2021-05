Flick przestrzega Roberta Lewandowskiego. Rummenigge: Jestem zdumiony

To był fenomenalny występ Bayernu i Roberta Lewandowskiego. Monachijczycy nie dali szans Borussii Moenchengladbach (6:0), a Polak zdobył trzy bramki i przybliżył się do pobicia rekordu Gerda Muellera. Napastnik ma już 39 trafień i potrzebuje dwóch goli w dwóch ostatnich spotkaniach z Freiburgiem i Augsburgiem, by zostać rekordzistą.

"Robert Lewandowski to jeden z największych napastników w historii Bayernu"

– Gerd był idolem. Robert jest dziś tym, czym Mueller był za czasów mojej młodości. On w pełni zasłużył na ten rekord – przekonuje Hansi Flick, trener monachijczyków, który zwrócił uwagę, że Lewandowski ma na swoim koncie już cztery żółte kartki. Gdyby zobaczył kolejną, musiałby pauzować. A to na finiszu sezonu byłby wielki problem.

Postawą Polaka zachwycał się też Karl-Heinz Rummenigge. – Jestem zdumiony – przyznał dyrektor generalny Bayernu. – Kiedy Gerd ustanawiał rekord, myślałem, że nikt go nie pobije. Lewandowski jest jednak bliski dokonania tego. Jest jednym z największym napastników w historii klubu – ocenił Rummenigge.

"Nie da się opisać tego, co Lewandowski wyprawia. Elber, Klose, Toni, Dżeko? Żaden nie był takim killerem!"

Robert Lewandowski nie prosił kolegów o pomoc w pobiciu rekordu

Tak jak pisał Dawid Szymczak w Sport.pl, można było odnieść wrażenie, że wszyscy piłkarze Bayernu starali się pomóc Lewandowskiemu w pobiciu rekordu. – Nie prosiłem ich o to – przyznał Robert. – Jeśli czegoś za bardzo chcesz, to się to nie wydarzy. Gdy grasz zespołowo, zawsze pojawią się okazje do zdobycia bramki. Jestem bardzo wdzięczny, że otrzymałem tak dużo podań – stwierdził snajper.

