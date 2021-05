Kiedy Lewandowski pobije rekord? Sprawdź, jeśli nie chcesz przegapić historycznego wydarzenia

Do wyrównania lub pobicia rekordu Robert Lewandowski niezwykle przybliżył się w sobotę, strzelając aż trzy gole w meczu z Borussią Moenchengladbach (6:0). Mimo zapewnionego mistrzostwa Niemiec, piłkarze Hansiego Flicka nie zamierzali odpuszczać, zapewne chcąc także pomóc polskiemu napastnikowi w doścignięciu osiągnięcia Gerda Muellera, który w sezonie 1971/72 trafiał do siatki w lidze aż 40 razy. Lewandowski ma na swoim koncie 39 trafień i przed nim dwa mecze, które zadecydują o tym, czy uda mu się pobić rekord legendarnego Niemca.

Rodak zatrzyma Lewandowskiego?

W 33. kolejce Bundesligi Bayern Monachium zagra we Fryburgu, gdzie jego rywalem będzie SC Freiburg. Najbliższy przeciwnik drużyny Lewandowskiego jest w tabeli dziesiąty z dorobkiem 41 punktów. Freiburg jest już pewny utrzymania, a także nie ma żadnych szans na awans do europejskich pucharów. Nie ma jednak wątpliwości, że piłkarze Christiana Streicha będą chcieli podejść z dużą ambicją do konfrontacji z mistrzem Niemiec.

W swoim ostatnim meczu Bayern i Lewandowski zagrają na własnym stadionie z FC Augsburg, czyli drużyną dwóch Polaków - Rafała Gikiewicza i Roberta Gumnego. Dla zespołu Heiko Herrlicha może to być mecz decydujący o utrzymaniu w najwyższej klasie rozgrywkowej. Augsburg ma tylko 3 punkty przewagi nad miejscem barażowym i 4 nad strefą spadkową, ale jego najgroźniejsi rywale mają o jeden lub nawet dwa mecze rozegrane mniej, więc przed wizytą w Monachium przewaga Augsburga może być jeszcze mniejsza.

Terminarz Bayernu Monachium w dwóch ostatnich kolejkach:

- SC Freiburg - Bayern Monachium - sobota 15 maja, godzina 15:30.

- Bayern Monachium - FC Augsburg - sobota 22 maja, godzina 15:30.

