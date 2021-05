Mueller i Alaba mogą przejść do historii! W sobotę mogą pobić rekord wszech czasów

Bayern Monachium zostanie mistrzem Niemiec po raz dziewiąty z rzędu i po raz 31. w swojej historii, jeśli pokona Borussię Moenchengladbach w najbliższą sobotę. Bayern może jednak być już pewny tytułu przed tym spotkaniem, jeżeli Borussia Dortmund w bezpośrednim meczu pokona RB Lipsk. Obecnie zespół prowadzony przez Hansa-Dietera Flicka ma siedem punktów przewagi nad drużyną zarządzaną przez Juliana Nagelsmanna.

Thomas Mueller i David Alaba mogą pobić rekord wszechczasów Bundesligi. "To będzie coś niezwykłego"

Jak dotąd trzech piłkarzy współdzieli rekord zdobytych mistrzostw Niemiec w historii. Są to Thomas Mueller, David Alaba oraz Franck Ribery, którzy sięgnęli po dziewięć pater w swojej karierze. Niemiec oraz Austriak mają szansę na pobicie rekordu wszechczasów Bundesligi i zdobycie dziesiątego tytułu mistrza.

Mueller na konferencji prasowej przed meczem z Borussią Moenchengladbach odniósł się do tego osiągnięcia. Niemiec nie ukrywa, że będzie to coś niezwykłego. – Jeśli spojrzę wstecz i przypomnę sobie mój pierwszy mecz dla Bayernu w 2009 roku, i jak to się potoczyło… to jest to oczywiście coś niezwykłego. Wręcz jest to szalone, że rok w rok udaje nam się wyciągnąć najwięcej ze swojego potencjału – powiedział.

Robert Lewandowski w swojej karierze zdobył osiem tytułów mistrza Niemiec. Tyle samo pater ma na koncie Manuel Neuer, Jerome Boateng, Javi Martinez, Arjen Robben, Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Oliver Kahn oraz Mehmet Scholl. W przypadku zdobycia 31. tytułu mistrza Niemiec przez Bayern Polak zrówna się w liczbie tych pucharów z Franckiem Riberym. Napastnik walczy także o pobicie rekordu Gerda Muellera z sezonu 1971/1972 – Lewandowski ma obecnie 36 goli na koncie i brakuje mu pięciu trafień do pobicia rekordu wszechczasów.