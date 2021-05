Bayern Monachium może zostać mistrzem bez wychodzenia na boisko! Jeden istotny warunek

Bayern Monachium ma siedem punktów przewagi nad Lipskiem na trzy kolejki przed końcem sezonu. W najbliższą sobotę zespół prowadzony przez Hansa-Dietera Flicka może zostać mistrzem Niemiec po raz 31. w swojej historii, jeżeli pokona Borussię Moenchengladbach. Jak się okazuje, Bayern może zapewnić sobie tytuł jeszcze przed swoim meczem. Musi zostać spełniony jeden warunek.

Bayern Monachium może zostać mistrzem przed swoim meczem. BVB musi pokonać RB Lipsk w bezpośrednim spotkaniu

Bayern Monachium zagra z Borussią Moenchengladbach w sobotę o godzinie 18:30. Trzy godziny wcześniej rozpoczną się cztery mecze 32. kolejki Bundesligi. W jednym z nich Borussia Dortmund podejmie u siebie RB Lipsk. Ten pojedynek jest ważny dla obu klubów – Lipsk chce zachować szanse na walkę o mistrzostwo Niemiec, natomiast w przypadku wygranej BVB może awansować do czołowej czwórki, co przybliży ich do gry w przyszłorocznej Lidze Mistrzów.

Obecnie Borussia Dortmund traci dwa punkty do trzeciego Wolfsburga i zajmuje piąte miejsce z 55 punktami. Zespół prowadzony przez Edina Terzicia wygrał cztery ligowe spotkania z rzędu i liczy na podtrzymanie tej serii w pojedynku z RB Lipsk. Porażka wicelidera Bundesligi oznacza dziewiąte mistrzostwo Bayernu Monachium z rzędu.

Takie rozstrzygnięcie może bardzo pomóc Robertowi Lewandowskiemu. Kapitan reprezentacji Polski ma na koncie 36 bramek i potrzebuje pięciu trafień, aby pobić rekord Gerda Muellera z sezonu 1971/1972. Poza meczem z Borussią Moenchengladbach Bayern w tym sezonie zagra jeszcze z Freiburgiem (15 maja) oraz Augsburgiem (22 maja).