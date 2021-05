Lewandowski goni rekord Muellera! Gdzie i kiedy oglądać mecz Bayern - Borussia? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Robert Lewandowski wrócił do gry w przegranym 1:2 meczu z Mainz. Polak zdobył bramkę kontaktową w 94. minucie, dzięki czemu na koncie 36 trafień w tym sezonie Bundesligi. Napastnik potrzebuje pięciu goli, aby pobić rekord Gerda Muellera z sezonu 1971/1972 (40 goli). - Lewandowski co najmniej dogoni Gerda Muellera. Jest w szczytowej formie, to maszyna – powiedział Giovane Elber w wywiadzie dla "abendzeitung-muenchen.de".

Bayern Monachium – Borussia Moenchengladbach. Zespół postara się pomóc Lewandowskiemu pobić rekord

Po 31. kolejce Bundesligi Bayern Monachium ma 71 punktów i ma siedem punktów przewagi nad drugim Lipskiem. To oznacza, że w przypadku wygranej w najbliższym meczu z Borussią Moenchengladbach zespół ze stolicy Bawarii po raz 31. w swojej historii będzie świętował mistrzostwo Niemiec. – Dobry początek wymagał od nas entuzjazmu, natomiast dobry koniec wymaga dyscypliny. To samo powtarzaliśmy przed mundialem w 2014 roku. Chcemy zdobyć wszystkie punkty w meczach, które nam zostały. Na tym polega różnica między Bayernem Monachium, a każdym innym klubem – powiedział Hans-Dieter Flick na przedmeczowej konferencji prasowej.

Bayern Monachium w najbliższym meczu nie będzie mógł skorzystać tylko z trzech graczy: Corentina Tolisso, Douglasa Costy i Erica-Maxime’a Choupo-Motinga. Flick dodał, że zespół postara się pomóc Robertowi Lewandowskiemu w pobiciu rekordu. – Rekord jest w centrum uwagi Roberta, ale on też wie, co dla nas jest ważne. Mówimy o piłkarzu światowej klasy, którego nie ma nigdzie indziej na świecie w takim wydaniu. Mamy trzy spotkania i zobaczymy, co z tego wyjdzie na koniec. Zobaczymy, co będziemy mogli zdziałać wspólnie – stwierdził.

Od 23 marca Borussia Moenchengladbach znów zaczęła wygrywać. Zespół prowadzony przez Marco Rose od tego czasu wygrał cztery z sześciu spotkań. Jedno z nich zremisował (2:2 z Herthą Berlin), a przegrał 2:3 z TSG Hoffenheim. BMG ma cztery punkty straty do Unionu Berlin i walczy z klubem ze stolicy o awans do Ligi Konferencji. – Rekord byłby wisienką na torcie kariery Lewandowskiego. Robert od lat gra na świetnym poziomie i jest kluczowym piłkarzem Bayernu. Dałbym mu ten rekord, ale… nie w ten weekend – powiedział bramkarz Yann Sommer w wywiadzie dla portalu "Sport1".

Gdzie i kiedy oglądać mecz Bayern Monachium – Borussia Moenchengladbach?

Spotkanie pomiędzy Bayernem Monachium, a Borussią Moenchengladbach odbędzie się 8 maja o godzinie 18:30 na Allianz Stadium. Transmisję z tego meczu w Polsce przeprowadzi Eleven Sports 1, a spotkanie będzie też dostępne do obejrzenia poprzez stronę internetową elevensports.pl.