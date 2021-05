Wojciech Szczęsny odrzucił ofertę giganta. Na przeszkodzie stanęły pieniądze

Media we Włoszech donoszą, że Juventus ma zamiar zakontraktować Gianluigiego Donnarummę z końcem sezonu. Bramkarzowi wygasa kontrakt z Milanem. Turyńczycy proponują mu 10 milionów euro za sezon, natomiast Mino Raiola oraz ojciec piłkarza Alfonso, mają otrzymać odpowiednio 20 i trzy miliony euro prowizji. Taka decyzja klubu sprawia, że prawdopodobnie odejdzie Wojciech Szczęsny.

Wojciech Szczęsny nie trafi do Borussii Dortmund. BVB nie sprosta wymaganiom finansowym bramkarza

Jak podaje portal "Goal.com", doszło do spotkania między przedstawicielami Borussii Dortmund, a agentami Wojciecha Szczęsnego. Klub chciał się zorientować, jakie wymagania miałby Polak i czy będzie w stanie je spełnić. Po spotkaniu BVB doszło do wniosku, że nie uda jej się sprostać oczekiwaniom Szczęsnego. Bramkarz zarabia w Juventusie siedem milionów euro za sezon i ma ważny kontrakt do 30 czerwca 2024 roku.

Media podają, że Juventus byłby skłonny sprzedać Wojciecha Szczęsnego za około 15 milionów euro. Reprezentant Polski był obserwowany przez Chelsea oraz Tottenham. W gronie zainteresowanych klubów wymieniało się też Everton, natomiast taki ruch w wywiadzie dla "Corriere dello Sport" zdementował trener Carlo Ancelotti. – Nie jesteśmy zainteresowani Szczęsnym – powiedział.

Po kogo zatem sięgnie Borussia Dortmund? Następcą Romana Buerkiego prawdopodobnie zostanie Peter Gulacsi z RB Lipsk lub Mike Maignan z Lille. Węgier przedłużył kontrakt z wiceliderem Bundesligi do 30 czerwca 2025 roku, natomiast Francuz doszedł do porozumienia z Milanem ws. indywidualnego kontraktu.