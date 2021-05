Piątek znów strzela! Czekał dwa miesiące. Hertha ucieka przed spadkiem [WIDEO]

Piątek ostatni raz trafiał dla Herthy w lidze 6 marca w meczu z Augsburgiem wygranym 2:1. Wtedy drużyna z Berlina odrabiała straty z pierwszej połowy, a gol Polaka z 62. minuty dał jej remis. Zwycięską bramkę zdobył Dodi Lukebakio. Gol Piątka z 6 maja przeciwko Freiburgowi padł jednak w zupełnie innych okolicznościach.

REKLAMA

Zobacz wideo "Lecha czeka latem totalna demolka. Skorża? Trudno doszukać się pozytywów"

Bramka Piątka w meczu z Freiburgiem! Ważny gol Polaka

Akcję w 13. minucie ze środka boiska pod pole karne Freiburga podprowadził Joshua Torunarigha, który oddał strzał po ziemi z około 20 metrów. Florian Mueller odbił piłkę, ale tuż pod nogi Krzysztofa Piątka, który po chwili uderzył płasko obok bramkarza gości i dał Hercie prowadzenie 1:0.

Robert Lewandowski kompletnie pominięty! Niezrozumiała decyzja Niemców

To już siódmy gol Polaka w tym sezonie Bundesligi w 29 meczach, w których wystąpił Piątek. 25-latek do końca pierwszej połowy nie miał już dobrych sytuacji do strzelenia kolejnego gola, ale Hertha podwyższyła prowadzenie na 2:0 dzięki bramce Petera Pekarika z 22. minuty. Mecz zakończył się wynikiem 3:0, bo jeszcze jednego gola dla drużyny ze stolicy Niemiec dołożył w 85. minucie Nemanja Radonjić.

"Lewandowski co najmniej dogoni Muellera". Legenda Bayernu nie ma wątpliwości

Zwycięstwo dało Hercie ucieczkę ze strefy spadkowej Bundesligi

Dzięki zwycięstwu z Freiburgiem Hertha awansowała na 14. miejsce w tabeli Bundesligi z dorobkiem 30 punktów. Uciekła dzięki temu ze strefy spadkowej, choć nad pierwszą drużyną, która jest zagrożona brakiem utrzymania w rozgrywkach, ma przewagę zaledwie jednego punktu - siedemnaste FC Koeln ma ich 29. Freiburg jest dziewiąty z 41 punktami. W ostatnich czterech ligowych spotkaniach Hertha zagra u siebie z Arminią Bielefeld i FC Koeln, a na wyjeździe z Schalke oraz Hoffenheim.

Legenda Bayernu wskazuje idealnego partnera dla Roberta Lewandowskiego. Transfer?