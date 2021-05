"Lewandowski co najmniej dogoni Muellera". Legenda Bayernu nie ma wątpliwości

Robert Lewandowski rozgrywa znakomity sezon i wciąż goni rekord Gerda Muellera w liczbie zdobytych goli w jednym sezonie Bundesligi. Polak ma na koncie 36 bramek i jeszcze trzy mecze do końca sezonu. Giovane Elber, legenda Bayernu Monachium, wierzy, że Lewandowski jest w stanie tego dokonać, mimo tego, że zatrzymała go kontuzja.

- Zakładam, że Lewandowski zrobi to i co najmniej dogoni Gerda Muellera. Szkoda, że "Lewy" opuścił kilka spotkań przez kontuzję, bo gdyby nie to, to już dawno miałby 40 goli na koncie. A nawet gdyby się nie udało, to Lewandowski ma znakomity sezon, wielu napastników nawet nie zbliżyło się do Gera Muellera. To już jest wielkie osiągnięcie. Uwielbiam Muellera, ale Lewandowski zasługuje na rekord – powiedział Elber w rozmowie z niemieckim abendzeitung-muenchen.de.

W ostatnich tygodniach media informowały, że Lewandowski może wkrótce odejść z klubu. Jeżeli nie w tym, to w kolejnym letnim oknie transferowym. Agent Polaka, Pini Zahavi, według dziennikarzy ma mu zapewnić "ostatni, wielki kontrakt". Elber wierzy, że Lewandowski zostanie w Monachium i będzie grał jeszcze długo na najwyższym poziomie.

- Po raz pierwszy miał dłuższą przerwę przez kontuzję. Poza tym jest w szczytowej formie, to maszyna. Jeżeli będzie zdrowy, to będzie w stanie grać jeszcze przez cztery czy pięć lat. Zlatan Ibrahimović ma 39 lat i nadal jest ważny dla Milanu. "Lewy" też może tak długo grać – powiedział Brazylijczyk. Obecnie Lewandowski ma 32 lata.

Giovane Elber grał dla Bayernu Monachium 1997-2003. Z Bayernem czterokrotnie sięgnął po mistrzostwo Niemiec, a także Ligę Mistrzów. Rozegrał 169 meczów, w których strzelił 92 bramki.

