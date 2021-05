Nagelsmann przedstawił Bayernowi listę piłkarzy, ktorych chciałby pozyskać

Przed Hansim Flickiem trzy ostatnie mecze w Bundeslidze w roli szkoleniowca Bayernu, który jest bliski zdobycia mistrzostwa Niemiec. W ubiegły wtorek zespół z Monachium ogłosił, że Flicka zastąpi aktualny trener RB Lipsk, Julian Nagelsmann. Według niemieckich mediów nowy trener miał już odbyć rozmowę z Hasanem Salihamidziciem i przedstawić mu swoją listę życzeń graczy na nowy sezon 2021/22.

REKLAMA

Zobacz wideo Jakim trenerem jest Julian Nagelsmann? "U niego każdy piłkarz musi być elastyczny"

Gary Lineker ostro skrytykował Real. "Najsłabszy, jaki kiedykolwiek widziałem"

"Sport Bild" o relacjach Nagelsmanna z Salihamidziciem: "Trener Lipska ma poparcie, którego zawsze brakowało Flickowi"

Szczegóły ujawnił "Sport Bild". "Nagelsmann przyjeżdża do Monachium, a dyrektor sportowy podjął wyzwanie. Oznacza to, że trener Lipska ma poparcie, którego zawsze brakowało jego poprzednikowi Hansiemu Flickowi. Podczas gdy między Flickiem, a Salihamidziciem zawsze istniały nieporozumienia w kwestiach transferowych, Nagelsmann może polegać na wymianie zdań z dyrektorem sportowym i jego wsparciu. Nagelsmann już przedstawił propozycję, aby skład został wzmocniony" - czytamy na łamach internetowego wydania niemieckiej gazety.

W centrum Warszawy uruchomiliśmy licznik goli Roberta Lewandowskiego! Sport.pl śledzi pogoń za rekordem Gerda Muellera

Na razie wiadomo, że przed nowym sezonie do Bayernu dołączy Dayot Upamecano, sprowadzony za 42,5 mln euro z RB Lipsk. Do Monachium wróci z wypożyczenia do Reading Omar Richards, a wypożyczony Douglas Costa ma opuścić klub latem i wrócić do Juventusu. Na razie nie jest jasne, który z pozostałych graczy zostanie w Bayernie. "Hoffenheim chciałby przedłużyć umowę wypożyczenia z Chrisem Richardsem. Leon Dajaku, który został wypożyczony do Union Berlin, chce tam zostać na dłużej przez kolejny sezon. Z kolei Michael Cuisance - obecnie Marsylia, Adrian Fein z PSV Eindhoven i Joshua Zirkzee - Parma, prawdopodobnie po powrocie z wypożyczeń będą mieli niewielkie szanse na grę w Bayernie" - dodali dziennikarze "Sport Bilda.

Na razie nie pojawiają się w mediach nazwiska piłkarzy, których zażyczył sobie Nagelsmann. Jedynym przeciekiem jest prawy wahadłowy Achraf Hakimi, obecnie piłkarz Interu Mediolan.