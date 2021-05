Robert Lewandowski poleciał na wakacje i od razu dostał mandat!

Robert Lewandowski przygotowuje się do bardzo ciężkiej końcówki sezonu, jaka czeka Bayern Monachium. Polak w ostatnim czasie nie mógł pomagać swoim kolegom z drużyny z powodu kontuzji kolana, której nabawił się w meczu reprezentacji Polski z Andorą. Jego zespół ma już prawie zapewnione mistrzostwo Niemiec, ale napastnik będzie próbował pobić rekord bramek zdobytych w jednym sezonie Bundesligi. Ten dotychczasowy należy do legendarnego Gerda Muellera, który w sezonie 1971/72 strzelił ich aż 40. Lewandowskiemu do jego pobicia potrzebne jest co najmniej 5 trafień, a ma na to zaledwie trzy mecze.

REKLAMA

Zobacz wideo "Lewandowski będzie w stanie coś ekstra dla siebie wyciągnąć ze współpracy z Nagelsmannem"

"Dałbym rekord Lewandowskiemu, ale nie w ten weekend" - Yann Sommer ostrzega Polaka

Robert Lewandowski dostał mandat. Przykra niespodzianka podczas wakacji na Majorce

Przed rozpoczęciem walki o pobicie rekordu Robert Lewandowski postanowił wykorzystać krótką przerwę pomiędzy meczami Bayernu i udał się z rodziną na krótki urlop. Piłkarz wraz z żoną i córkami wybrał na miejsce wakacji hiszpańską wyspę - Majorkę. - To wyjątkowe, że mogę być z dziewczynami na wakacjach o tej porze roku - napisał 32-latek pod jednym ze zdjęć z wyjazdu ze swoimi córkami.

W niedzielę piłkarz wybrał się z rodziną na obiad do restauracji znajdującej się w nadmorskiej miejscowości Port d'Andratx. Po powrocie czekała go przykra niespodzianka, bo za szybą swojego samochodu znalazł mandat na parkowanie. Jak donosi "Diario Mallorca" na zdjęciach ewidentnie widać, że Lewandowski stanął w miejscu, w którym parkowanie jest płatne, a nie wykupił specjalnego biletu.

Diario de Mallorca Diario de Mallorca

Hiszpańskie media spekulowały w ostatnich dniach, że Lewandowski nie tylko udał się na Majorkę, aby odpocząć, ale przede wszystkim w celu zakupienia luksusowej willi. Lewandowscy zostali przyłapani przez paparazzich podczas spotkania z agentem nieruchomości. - Robert Lewandowski poszukuje willi na Majorce. Nowa posiadłość napastnika Bayernu Monachium może kosztować nawet 3,5 miliona euro. Na największej wyspie archipelagu Balearów swoje mieszkania mają także Hasan Salihamidzić oraz Oliver Kahn - informował portal "Diario de Mallorca".

Lewandowski stracił w oczach Lukaku. Belg zmienił zdanie. "Bez cienia wątpliwości"