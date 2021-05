Transfer Lewandowskiego?! Fjortoft ma plan. Falk: Interesujące

Jan Age Fjortoft jest byłym kapitanem reprezentacji Norwegii, z którą zagrał na mistrzostwach świata 1994. Napastnik grał w takich klubów, jak Middlesbrough, FC Barnsley czy Eintracht Frankfurt. Po zakończeniu kariery w 2003 roku został ekspertem piłkarskim, publikując m.in. na łamach niemieckiego dziennika "Bild".

Fjortoft o przyszłości Lewandowskiego

W ostatni wtorek Fjortoft zamieścił na Twitterze wpis na temat przyszłości Roberta Lewandowskiego i Erlinga Haalanda. Według niego w 2022 roku może dojść do niespodziewanych ruchów na rynku transferowym.

"Zastanawiam się, czy Haaland może podpisać wstępne porozumienie z Bayernem. Pozostanie w Dortmundzie do lata 2022 r. Wówczas Bayern pozwoli odejść Lewandowskiemu i aktywuje klauzulę zapisaną w kontrakcie Haalanda" - napisał.

W odpowiedzi Christian Falk, dziennikarz "Bilda" napisał, że taki scenariusz mógłby przypaść do gustu najlepszemu strzelcowi Bayernu Monachium. "Interesujące, ale nie sądzę, żeby Lewy chętnie czytał o takich dywagacjach w tym momencie" - odparł.

Norweg postanowił drążyć temat dalej. "Może Lewy chętnie przeczyta to! Po tym, jak pobije rekord Gerda Muellera w tych rozgrywkach, będzie mieć szansę na kolejny sezon pełen sukcesów. A później Bayern pozwoli mu przeżyć kolejną przygodę gdzie indziej" - dodał.

Kilka europejskich klubów zainteresowanych Lewandowskim

Kontrakt Roberta Lewandowskiego z Bayernem Monachium jest ważny do 30 czerwca 2023 roku. Pierwsze pogłoski o jego przyszłości podsycił dziennikarz "Sky Sports", Max Bielefeld, który przyznał, że kilka europejskich klubów chciałoby go u siebie widzieć. Według niego do transferu może dojść nawet tego lata.

Niemiecki "Sport Bild" informuje, że celem dla Roberta Lewandowskiego i Piniego Zahaviego nie będzie Real Madryt, a ewentualne przenosiny do Anglii. To właśnie w klubach Premier League Polak mógły liczyć na zdecydowaną podwyżkę wynagrodzenia. A stać by było na to kilka klubów. - Celem transferowym byłaby Anglia, gdzie podwyżka wynagrodzenia dla Lewandowskiego nie byłaby żadnym problemem - zaważa "Sport Bild". Ten sam dziennik zauważa jednak, że Bayern nadal nie jest chętny by sprzedać Polaka.