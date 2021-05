Bayern Monachium chce piłkarza Barcelony! Rywalizuje z PSG, Interem i Milanem

22-letni Emerson Royal jest wypożyczony do Betisu z FC Barcelony i ma wrócić latem na Camp Nou. Czy zostanie w stolicy Katalonii na dłużej, jeszcze nie wiadomo. Wszystko dlatego, że na prawej stronie obrony Barcelona ma jeszcze bardziej utalentowanego Amerykanina Sergino Desta i w razie otrzymania dobrej oferty zapewne pozwoli Emersonowi na zmianę klubu.

Wycenianym na 25 milionów euro zawodnikiem interesują się takie kluby, jak Tottenham, PSG, Bayer Leverkusen, Inter i AC Milan. Według niemieckiego "Sky" do tego grona dołączył także Bayern Monachium. Mistrzowie Niemiec szukają alternatywy dla Francuza Benjamina Pavarda, a sprowadzony w tym sezonie z Olympique Marsylia Buona Sarr okazał się absolutnym niewypałem.

Emerson jest zawodnikiem, który do Hiszpanii trafił w styczniu 2019 roku z Atletico Mineiro. FC Barcelona i Betis Sewilla zapłaciły za niego po 6 milionów euro i przez ostatnie 2,5 roku reprezentował on barwy klubu z Sewilli. Latem Brazylijczyk ma dołączyć do Barcelony, która za to ma zapłacić Betisowi 3 miliony euro. Ponadto, jeśli już teraz Barcelona zdecyduje się go sprzedać do innego klubu, będzie musiała część kwoty oddać klubowi z Sewilli.

Przez 2,5 roku gry w Betisie Emerson rozegrał dla tego zespołu 75 meczów oficjalnych, w których strzelił pięć goli i zaliczył 10 asyst. W październiku 2019 roku zaliczył także debiut w reprezentacji Brazylii.