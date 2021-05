Stanowcza deklaracja dyrektora Borussii na temat Haalanda. "Całkowicie się z tym zgadza"

Przyszłość Erlinga Brauta Haalanda wciąż nie jest znana. Europejskie media niemal codziennie podają nowe informacje dot. norweskiego napastnika, którego w swoich szeregach chciałoby mieć wiele klubów m.in Real Madryt, FC Barcelona i Chelsea.

Borussia Dortmund robi wszystko, aby zatrzymać swojego najskuteczniejszego strzelca na kolejny sezon. Kilka dni temu głos ws. przyszłości Haalanda zabrał jego agent Mino Raiola. - Jego interesują dwie rzeczy. Po pierwsze - strzelanie goli. Jest w tym względzie trochę jak Cristiano czy Zlatan. To jego obsesja. Pozytywna. Po drugie - chce sięgać po trofea. Bez wątpienia wybierze miejsce najlepsze do osiągania obu tych celów. Ciężko tutaj kłamać. Gdy przychodzi po ciebie klub pokroju Barcelony czy Realu Madryt, który ma taką historię, trudno odmówić - mówił Raiola.

Kehl o Haalandzie: "Mogę powiedzieć, że całkowicie identyfikuje się z klubem"

Teraz nowe światło na sytuację dotyczącą przyszłości Haalanda rzucił w programie "Doppelpass" na antenie stacji Sport1 Sebastian Kehl, dyrektor działu licencyjnego w BvB. - Rozumiem, że zagra dla Borussii Dortmund w nowym sezonie. Erling całkowicie się z tym zgadza. Widzę go codziennie i mogę powiedzieć, że całkowicie identyfikuje się z klubem - wyjawił Kehl.

W obecnym sezonie Haaland zdobył 37 bramek i zanotował 11 asyst w 38 meczach we wszystkich rozgrywkach. Od lata przyszłego roku w kontrakcie Norwega pojawi się klauzula wykupu w wysokości 75 milionów euro. Obecna umowa piłkarza z klubem z Dortmundu jest ważna do 30 czerwca 2024 roku.

Borussia na trzy kolejki przed końcem sezonu zajmuje 5. miejsce w Bundeslidze i walczy o miejsce w Top4, które da jej awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Obecnie traci jeden punkt do czwartego Eintrachtu Frankfurt i dwa do trzeciego VfL Wolfsburg.