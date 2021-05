Niemieckie media "grzeją" temat transferu Lewandowskiego. Są dwa scenariusze

Robert Lewandowski może opuścić Bayern, ale po kolejnym sezonie, kiedy w Monachium zastąpi go Erling Braut Haaland - taki scenariusz kreśli "Abendzeitung", ale "Sport Bild" uważa, że Pini Zahavi będzie próbował sprzedać go jeszcze tego lata. "Do Anglii, gdzie podwyżka wynagrodzenia dla Lewandowskiego nie byłaby żadnym problemem" - czytamy.

