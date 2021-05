Były reprezentant Polski o Lewandowskim: Powiem coś, co może niektórych zdenerwować

Poprzedni sezon był dla Roberta Lewandowskiego zdecydowanie najlepszym w karierze. Polak zdobył z Bayernem Monachium wszystkie możliwe do zdobycia trofea, w tym to najważniejsze, czyli Ligę Mistrzów. W 47 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach strzelił 55 bramek i dorzucił do tego 10 asyst. Dzięki temu kapitan reprezentacji Polski otrzymał nagrodę FIFA The Best dla najlepszego piłkarza na świecie. W tym sezonie nie zwalnia tempa. W 37 dotychczas rozegranych meczach zdobył już 43 bramki, z czego 36 w Bundeslidze. Dzięki temu brakuje mu już tylko czterech trafień do wyrównania rekordu Gerda Muellera z sezonu 1971/72.

Pomimo niewątpliwych dokonań Lewandowskiego w ostatnim czasie niektórzy mają wątpliwości czy rzeczywiście jest najlepszym zawodnikiem na świecie. Jednym z nich jest były reprezentant Polski, Piotr Świerczewski. Były piłkarz podzielił się dość niepopularną opinią o kapitanie naszej reprezentacji w wywiadzie dla "newonce.sport".

- Powiem coś, co może niektórych zdenerwować. Czy Lewandowski jest rzeczywiście najlepszym piłkarzem na świecie? Ja bym powiedział, że jest najlepszym strzelcem - powiedział 49-latek. - Czy Lewandowski jest lepszy niż Neymar? Czy on może minąć pięciu rywali jak Messi? Czy potrafi sam wygrać mecz? Robert sam nie potrafi tego zrobić, a Messi - już tak, Neymar - też, podobnie Mbappe - dodał.

Świerczewski porównuje także Lewandowskiego do Gerda Muellera oraz przyznaje, że napastnik Bayernu nie byłby tak dobry, gdyby grał w słabszej drużynie, co widać w reprezentacji. - Uważam, że "Lewy" jest najlepszym strzelcem na świecie - jak kiedyś Gerd Mueller. Na dzisiaj to najlepsza "dziewiątka" na świecie. Gdyby poszedł do słabszej drużyny, to Roberta byłoby już mniej. To jest sprawa na długą dyskusję - podkreślił były piłkarz. - Ja go bardzo szanuję. To jest najlepszy piłkarz w historii polskiej piłki. Nie za darmo dostał nagrody. Wygrał Ligę Mistrzów. Oby coś osiągnął z reprezentacją Polski, ale tutaj "Lewego" widać już mniej, bo jest inna klasa zawodników - zakończył.

