Łukasz Piszczek nie ma dość! Niemcy zachwyceni, ale wytykają też błędy

W ostatnich tygodniach Łukasz Piszczek niespodziewanie ponownie stał się kluczowym piłkarzem Borussii Dortmund. Polak, który po sezonie ma zakończyć profesjonalną karierę, wyszedł w podstawowej jedenastce w dwóch ostatnich ligowych spotkaniach, a w sobotę zagrał od początku w starciu półfinałów Pucharu Niemiec z Holstein Kiel. BVB wygrała aż 5:0, dzięki czemu Piszczek w finale z RB Lipsk zagra o prawdopodobnie ostatnie trofeum w karierze.

Kolejny dobry mecz Łukasza Piszczka. "To był solidny występ"

Niemieckie media pozytywnie oceniły występ Piszczka, który przebywał na murawie do 62. minuty, gdy został zmieniony przez Mateu Moreya. "Weteran Piszczek wrócił do regularnego grania i pokazuje, że można na niego liczyć. To był solidny występ" – podsumowuje "Kicker", gdzie 35-latek dostał notę 3, gdy "1" oznacza występ znakomity, a "6" poniżej krytyki. Portal Spox.com dał Polakowi ocenę 3,5 i przypomina, że "w ósmej minucie Piszczek dostał siatkę od Fabiana Reese i miał problemy z jego szybkością".

Piszczek wraca do Polski po sezonie. "Taki sobie plan ułożyłem i tego się trzymam"

"Rozpoczęły się melancholijne tygodnie Piszczka, który po sezonie odejdzie z Borussii, ale być może pożegna się z trofeum" – pisze portal Ruhr24, podsumowując: "Polak nie miał dużego wpływu na ofensywę, a w obronie miał kłopoty z Reese'em, któremu czasem zostawiał zbyt dużo miejsca". Tam Piszczek otrzymał notę 3,5. Ogólnie rzecz biorąc, niemieckie media przyznawały mu noty między 3 a 3,5. "Łukasz wielokrotnie imponował boiskową inteligencją" – pisze portal Sport.de.

Łukasz Piszczek pożegna się z Borussią Dortmund z trofeum?

Borussia zagra w finale Pucharu Niemiec z RB Lipsk, które w półfinale ograło Werder Brema (2:1, po dogrywce). Mecz odbędzie się 13 maja. Dla Piszczka będzie to ostatnia szansa na trofeum w karierze. Polak ma po tym sezonie zakończyć profesjonalną karierę i wrócić do rodzinnych Goczałkowic. W tym sezonie 35-latek rozegrał 15 meczów, w tym dziewięć w Bundeslidze i dwa w Pucharze Niemiec.