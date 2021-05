Nagelsmann chce piłkarza Liverpoolu. Pierwszy cel nowego trenera Bayernu

Bayern Monachium ogłosił we wtorek, że od przyszłego sezonu nowym trenerem pierwszej drużyny będzie obecny szkoleniowiec RB Lipsk, Julian Nagelsmann. 33-latek zastąpi na tym stanowisku Hansiego Flicka, który przez konflikt z dyrektorem sportowym klubu Hasanem Salihamidziciem zdecydował się na rozwiązanie kontraktu za porozumieniem stron. Według niemieckich mediów nowy trener ma mieć już rozpisany plan pracy w nowym klubie oraz swój pierwszy cel transferowy.

Georginio Wijnaldum na liście transferowej Juliana Nagelsmanna. Problemem wysoka pensja.

Według dziennika "Bild" pierwszym celem transferowym nowego trenera Bayernu Monachium ma być Georginio Wijnaldum. Pomocnikowi Liverpoolu w czerwcu kończy się kontrakt i mógłby dołączyć do nowego klubu za darmo. Juergen Klopp był zadowolony ze współpracy z Holendrem, ale sam zawodnik zdecydował się opuścić Anfield. W tym sezonie rozegrał już 46 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył 3 bramki. Do tej pory wiele się mówiło o zainteresowaniu 30-latkiem ze strony FC Barcelony. Zwolennikiem przenosin Wijnalduma na Camp Nou miał być przede wszystkim Ronald Koeman, który zna zawodnika jeszcze z pracy jako selekcjoner reprezentacji Holandii.

Dziennikarze "Bilda" zaznaczają jednak, że problemem dla Bayernu w sprowadzeniu Holendra mogą być jego spore oczekiwania finansowe. Według przekazywanych informacji Wijnaldum oczekuje pensji w wysokości 200 tysięcy euro tygodniowo. Nagelsmann postara się jednak przekonać władze klubu, że warto zainwestować w holenderskiego pomocnika. Bawarczycy dopięli już jeden transfer przed zatrudnieniem nowego trenera. Do klubu z Monachium dołączy podopieczny Niemca z RB Lipsk - Dayot Upamecano, który ma zastąpić odchodzącego Davida Alabę.

Georginio Wijnaldum dołączył do Liverpoolu w 2016 roku z Newcastle United. Od tamtej pory rozegrał w klubie z Anfield 232 spotkania, w których zdobył 22 bramki i zaliczył 16 asyst. Na swoim koncie ma także 73 występy i 22 gole w reprezentacji Holandii, z którą w 2014 roku zajął 3. miejsce na mistrzostwach świata w Brazylii.