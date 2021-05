Bartosz Białek już po operacji zerwanego więzadła. Czeka go bardzo długa przerwa

"Szok na treningu Wolfsburga. To nie wyglądało dobrze" - pisał SportBuzzer.de o kontuzji, której podczas zajęć doznał Bartosz Białek. Według niemieckiej strony polski piłkarz skręcił kolano i krzyczał z bólu. "Niemal wszyscy koledzy od razu ruszyli do 19-latka, a część zasłaniała twarz w szoku" - czytamy. Polski napastnik od razu został opatrzony przez lekarzy, po czym przetransportowano go do szatni.

Bartosz Białek może wrócić za kilkanaście miesięcy

Diagnoza klubowych lekarzy potwierdziła najgorsze przypuszczenia. Okazało się, że Bartosz Białek zerwał więzadła krzyżowe w lewym kolanie. Jak poinformował niemiecki "Kicker", 19-latek przeszedł już operację w klinice w Kolonii.

Na ten moment nie jest jasne, jak długo Białek będzie poza grą. Niewykluczone, że jego rozbrat z futbolem potrwa nawet wiele miesięcy. Wszystko będzie uzależnione od postępów w rehabilitacji i procesie rekonwalescencji.

Wychowanek Zagłębia Lubin przeniósł się do Wolfsburga w sierpniu 2020 roku. Młodzieżowy reprezentant Polski wystąpił od tamtego czasu w 19 meczach Bundesligi, w których strzelił dwa gole. Białek rozegrał również cztery spotkania w Pucharze Niemiec i jedno w kwalifikacjach do Ligi Europy.