Dramat Bartosza Białka! Wolfsburg wydał oficjalny komunikat

- Bartosz Białek podczas treningu we wtorek zerwał więzadło krzyżowe w lewym kolanie. Życzymy Bartoszowi szybkiego powrotu do zdrowia - czytamy na Twitterze niemieckiego klubu. "Szok na treningu Wolfsburga. To nie wyglądało dobrze" - pisze SportBuzzer.de o kontuzji. Według niemieckiej strony Białek skręcił kolano i krzyczał z bólu. "Niemal wszyscy koledzy od razu ruszyli do 19-latka, a część zasłaniała twarz w szoku" - czytamy. Polski napastnik od razu został opatrzony przez lekarzy, po czym przetransportowano go do szatni.

Latem 2020 roku wychowanek Zagłębie Lubin trafił do Bundesligi za pięć milionów euro. Wolfsburg zainwestował w 19-latka i od razu dał mu szansę. W tym sezonie zagrał już 19 razy w lidze, choć na murawie przebywał łącznie przez 252 minuty. Białek zdobył dwa gole (przeciwko Mainz i Werderowi Brema).

Mierzący 191 cm napastnik ma na swoim koncie także występy w młodzieżowej reprezentacji Polski. Wszystko jednak wskazuje, że na murawę wróci dopiero za około pół roku. Teraz czeka go operacja, a później żmudna rehabilitacja.

Wolfsburg dobrze sobie radzi

Niemal pewne mistrzostwo Niemiec ma Bayern Monachium, który wyprzeda RB Lipsk. Wolfsburg jest trzeci, ale musi się skupić na obronie miejsca, bo Eintrach traci jeden punkt, a Borussia Dortmund, która się rozkręciła na finiszu, tylko dwa.

