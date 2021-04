Szok na treningu! Bartosz Białek krzyczał z bólu. Koledzy aż zakryli twarze

Zobacz wideo Bartosz Białek strzelił 1. gola w Bundeslidze! Sędzia od razu skończył mecz [ELEVEN SPORTS]

Bartosz Białek doznał kontuzji kolana na porannym środowym treningu Wolfsburga. Według niemieckiej strony Białek skręcił kolano i krzyczał z bólu. - Niemal wszyscy koledzy od razu ruszyli do 19-latka, a część zasłaniała twarz w szoku - czytamy. Polski napastnik od razu został opatrzony przez lekarzy, po czym przetransportowano go do szatni. Na razie nie wiadomo, jak poważny jest uraz. W rozmowie ze swoim sztabem szkoleniowym trener Wolfsburga Oliver Glasner miał wykonywać ruch kolanem pokazując, w jaki sposób Białek doznał kontuzji.

Bartosz Białek strzelił dwa gole w Bundeslidze

Białek przyszedł do Wolfsburga z Zagłębia Lubin latem zeszłego roku za 5 milionów euro. Po początkowych trudnościach - m.in. "Bild pisał, że "prawie w ogóle nie mówi po angielsku i w ogóle po niemiecku, co utrudnia integrację" - zaczął radzić sobie lepiej. Coraz częściej wchodził z ławki rezerwowych - wystąpił w 24 meczach (choć spędził na boisku jedynie 304 minuty) i strzelił dwa gole (oba w Bundeslidze). Za to Wolfsburg jest blisko awansu do Ligi Mistrzów - na trzy kolejki przed końcem sezonu zajmuje 3. miejsce z 57 punktami. Wyprzedza o jeden punkt Eintracht Frankfurt oraz Borussię Dortmund o dwa punkty (do LM awansują cztery najlepsze zespoły).