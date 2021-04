Bayern Nagelsmanna przejdzie rewolucję! Zasadniczna zmiana. Tak może może wyglądać pierwszy skład

Julian Nagelsmann zostanie nowym trenerem Bayernu Monachium. Po sezonie z klubu odejdzie Hansi Flick, ale Bayern szybko załatwił sobie następcę szkoleniowca, z którym zespół w zeszłym sezonie sięgnął po potrójną koronę. Włodarze bawarskiego klubu uznali, że warto wydać około 25 milionów euro na aktualnego trenera RB Lipsk.

Lothar Matthaeus: "Nagelsmann w Bayernie? Zaskoczyło mnie to, jak szybko"

Przenosiny Nagelsmanna do Monachium nie zaskoczyły Lothara Matthaeusa, byłego, legendarnego piłkarza Bayernu. Legenda Bundesligi pozytywnie ocenia ten ruch Bayernu. - Jedyne, co mnie zaskoczyło to to, jak szybko się to stało. To dobrze dla obu klubów. Myślę, że wszystko odbyło się profesjonalnie. Ufam Julianowi Nagelsmannowi. Wierzę, że przyjdzie w wielkimi ambicjami – powiedział w rozmowie ze SkySport.de.

Niemiec wyraził też opinię, że Bayern musi być gotowy na nowy system gry. Nagelsmann będzie chciał wprowadzić w Bayernie w życie swój plan na grę zespołu. Ten ma różnić się od tego, co proponował dotychczasowy szkoleniowiec Bayernu. - Hansi Flick niemal zawsze grał ustawieniem 4-2-3-1. Julian Nagelsmann ma trochę inne podejście. Znacznie częściej zmienia system gry. Oczywiście, tak samo jak Hansi Flick, będzie domagał się dobrych piłkarzy, którzy są drodzy. Zobaczymy, czy ich dostanie – zastanawia się Matthaeus.

Poza systemem 4-2-3-1 Nagelsmann używa ustawienia z trzema obrońcami z tyłu – pisze niemiecki Bild. Gazeta prezentuje możliwe ustawienie Bawarczyków w takim systemie. Trójkę obrońców tworzyć mają Hernandez, Suele i nowy nabytek Bayernu, Dayot Upamecano. Co ciekawe, ten ostatni również został "wyciągnięty" przez Bayern z RB Lipsk. Rolę wahadłowych mają pełnić Alphonso Davies i Serge Gnabry. Środek pola tworzy Kimmich i Goretzka. Najbardziej wysuniętym piłkarzem jest oczywiście Robert Lewandowski, a wspierać go mają ustawieni bliżej środka boiska Leroy Sane i Thomas Mueller.

Nagelsmann to jeden z najmłodszych trenerów na świecie. Trener Lipska ma zaledwie 33 lata. Według Matthaeusa to nie jest jednak problem. - Jestem przekonany, że piłkarze, którzy już teraz mają na koncie więcej sukcesów niż Nagelsmann, zaakceptują nowego trenera i będą go szanować i spróbują sięgnąć po kolejne trofea razem z nim – powiedział były piłkarz Bayernu.