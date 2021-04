Hansi Flick ma zagrać przeciwko Bayernowi Monachium. Zaskakujący pomysł Niemców

To mógłby być pierwszy mecz Hansiego Flicka przeciwko Bayernowi Monachium po odejściu z klubu. Nie podano konkretnej daty spotkania, choć miałoby do niego dojść jeszcze w tym roku. Zdaniem "Abendzeitung" wszystkie dochody z meczu towarzyskiego mają być "rekompensatą dla klubu po zmianie trenera". Nie sprecyzowano ile dokładnie wynosi luka finansowa, jednak według niemieckich mediów kwota transferu nowego trenera, Juliana Nagelsmanna wyniesie 25 mln euro z dodatkami.

Mecz towarzyski z pewnością nie odbędzie się szybciej niż w drugiej połowie wakacji. Aktualny sezon Bundesligi trwa do 22 maja. Reprezentacja Niemiec z kolei przygotowuje się do mistrzostw Europy, które rozpoczynają się 11 czerwca. Obecnie kadra jest prowadzona przez Joachima Loewa, jednak będzie to ostatni turniej Niemca w roli selekcjonera.

Jako kandydata do przejęcia stanowiska media niejednokrotnie wskazywały Hansiego Flicka. Problemem był kontrakt i wysoka klauzula wykupu 56-latka. Teraz, gdy powszechnie wiadomo, że szkoleniowiec odejdzie z Bayernu, władze krajowego związku chcą usiąść do rozmów. - Możemy potwierdzić, że w tym kontekście będziemy teraz rozmawiać z nim i odpowiednimi osobami - cytuje DFB (Niemiecki Związek Piłki Nożnej) dziennik "Abendzeitung".

Nie wiadomo natomiast, od kiedy dokładnie Flick miałby rozpocząć pracę selekcjonera reprezentacji Niemiec. Formalnie trenerem Bayernu zostaje do 30 czerwca. Podobnie jest w przypadku Juliana Nagelsmanna, obecnie trenera RB Lipsk, który przejmie Bayern Monachium od 1 lipca.