Lewandowski nadrabia czas stracony przez kontuzję. "Bild" go wypatrzył. Chodzi o rekord

"Piłkarze Bayernu Monachium dostali od niedzieli trzy dni wolnego, ale nie Robert Lewandowski. On odbył dodatkowy trening, by być w szczytowej formie na koniec sezonu i spróbować pobić legendarny rekord Gerda Muellera. Dlatego we wtorek tuż po godz. 9 zobaczyliśmy go w ośrodku przy Saebener Strasse, gdzie wybiegł na boisko razem z wracającym po przebytym koronawirusie Serge Gnabrym i 18-letnim napastnikiem Malikiem Tillmanem" - czytamy w "Bildzie".

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Robert Lewandowski strzelił pierwszego gola po kontuzji [ELEVEN SPORTS]

Pełny lockdown! Finał Ligi Mistrzów zagrożony? UEFA bacznie się przygląda

"Lewandowski zmotywowany. Nic dziwnego"

Niemiecki dziennik relacjonuje, że Lewandowski - który w weekend wrócił do gry po czterotygodniowej przerwie spowodowanej kontuzją - przez godzinę ćwiczył sprinty, długie podania, główki, dośrodkowania, no i oczywiście strzały. "Wydawał się bardzo zmotywowany. To nic dziwnego, bo super napastnik Bayernu bardzo chce ustanowić nowy rekord" - podkreśla "Bild". I przypomina, że Lewandowski strzelił już 36 goli i zostały mu jeszcze trzy mecze, by dogonić 40-bramkowy rekord Gerda Muellera z sezonu 1971/72.

Borussia Moenchengladbach (8 maja, godz. 18.30), SC Freiburg (15 maja, 15.30), FC Augsburg (22 maja, 15.30). To rywale w Bundeslidze, z którymi jeszcze zmierzy się Bayern. Zespół Lewandowskiego jest już prawie pewny kolejnego mistrzostwa, bo na trzy kolejki przed końcem sezonu ma siedem punktów przewagi nad drugim RB Lipsk. Pewne też jest, że po sezonie z pracą w Bayernie pożegna się Hansi Flick, a nowym trenerem zostanie Julian Nagelsmann, obecnie pracujący właśnie w RB Lipsk.

Superliga już istnieje. Rozwija się powoli, ale kiedyś nas zje

Sensacyjny transfer Lewandowskiego?

Nagelsmann podpisał kontrakt z Bayernem do 30 czerwca 2026 roku, a Lipsk według informacji Sport1.de, ma otrzymać za niego 20 milionów euro. Tym samym został on najdroższym trenerem w historii - do tej pory ten rekord należał do Andre Villasa-Boasa, który latem 2011 roku zamienił FC Porto na Chelsea za 15 milionów euro.

Pep Guardiola (2014-2016), Carlo Ancelotti (lipiec 2016 - wrzesień 2017), Willy Sagnol (wrzesień 2017 - październik 2017), Jupp Heynckes (październik 2017 - czerwiec 2018), Niko Kovac (lipiec 2018 - listopad 2019), Hans-Dieter Flick (listopad 2019 - czerwiec 2021). Nagelsmann będzie dla Lewandowskiego już siódmym trenerem, z którym pracować będzie w Monachium. No, chyba że wcześniej odejdzie z Bayernu, bo w poniedziałek niemiecki dziennikarz "Sky Sports" Max Bielefeld poinformował, że z agentem Lewandowskiego Pinim Zahavim kontaktowało się kilka czołowych europejskich klubów, które byłyby zainteresowane pozyskaniem Polaka.