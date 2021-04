Lewandowski odejdzie z Bayernu?! Klub z Premier League zainteresowany Polakiem

Robert Lewandowski, pomimo zaawansowanego wieku, w dalszym ciągu wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Polak w sierpniu skończy 33-lata, ale w nadal prezentuje wyśmienitą formę. W poniedziałek dziennikarz "Sky Sports" Max Bielefeld poinformował, że z agentem napastnika Pinim Zahavim kontaktowało się już kilka czołowych europejskich klubów, które są nim zainteresowane. "Daily Express" donosi natomiast, że jednym z nich jest Manchester United.

REKLAMA

Zobacz wideo Sensacja! Bayern pokonany, Lewandowski strzelił gola [ELEVEN SPORTS]

Co nowy trener Bayernu myśli o Robercie Lewandowskim? Wyraził już swoją opinię

Manchester United po 8 latach ponownie zainteresowany Lewandowskim. Spora suma do zapłacenia za polskiego napastnika.

Zainteresowanie Manchesteru United Robertem Lewandowskim sięga 2013 roku, kiedy to Polak był jeszcze zawodnikiem Borussii Dortmund. Napastnika miał wtedy namawiać na transfer sam sir Alex Ferguson, który był wielkim fanem jego talentu. Według "Daily Express" teraz temat przejścia 33-latka na Old Trafford powrócił. Ole Gunnar Solskjaer rozgląda się za nową opcją na środek ataku, ponieważ z zespołu odejdzie prawdopodobnie Edinson Cavani, który chce przenieść się do Ameryki Południowej.

Problemem dla United może być dość wysoka cena za Lewandowskiego, jaką ustalił Bayern. Jeżeli władze angielskiego klubu chciałyby sprowadzić polskiego napastnika, musiałyby wyłożyć około 69 milionów euro. "Lewandowski był w zeszłym sezonie rewelacyjny. Strzelił mnóstwo bramek i wygrał z Bayernem Ligę Mistrzów po raz pierwszy od 2013 roku. Pomimo tego, że monachijczycy będą musieli obejść się w tym sezonie bez słynnego trofeum, to reprezentant Polski cały czas prezentuje się świetnie" - czytamy w angielskim dzienniku.

Rekordowy transfer Bayernu! Julian Nagelsmann przebija wicelidera o 10 milionów euro

Robert Lewandowski w tym sezonie, podobnie jak w zeszłym, jest zdecydowanie najlepszym zawodnikiem Bayernu. Polak zagrał do tej pory w 37 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył 43 bramki i zaliczył osiem asyst. Aż 36 z tych goli strzelił w Bundeslidze, co sprawia, że brakuje mu już tylko czterech trafień do wyrównania rekordu trafień Gera Muellera z sezonu 1971/72.