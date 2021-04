Co nowy trener Bayernu myśli o Robercie Lewandowskim? Wyraził już swoją opinię

Julian Nagelsmann od 1 lipca tego roku będzie pracował na stanowisku trenera Bayernu Monachium. Niemiec podpisał kontrakt do 30 czerwca 2026 roku, a Lipsk według informacji Sport1, ma otrzymać za niego 20 milionów euro. Tym samym Nagelsmann został najdroższym trenerem w historii – do tej pory rekord dzierżył Andre Villas-Boas, który latem 2011 roku zamienił FC Porto na Chelsea za 15 milionów euro.

REKLAMA

Zobacz wideo Sensacja! Bayern pokonany, Lewandowski strzelił gola [ELEVEN SPORTS]

Co Julian Nagelsmann mówił o Robercie Lewandowskim w przeszłości? "On potrafi wszystko"

W styczniu 2020 roku Julian Nagelsmann został zapytany przez oficjalną stronę Bundesligi o Roberta Lewandowskiego. Trener wówczas stwierdził, że reprezentant Polski jest najlepszym napastnikiem na świecie. – Lewandowski jest obecnie najlepszym napastnikiem w Europie. Jest mieszanką cech klasowego napastnika, bo jest niebezpieczny pod bramką, dobrze gra w powietrzu i obiema nogami. Do tego jest wysoki i wciąż bardzo szybko. Nie zawsze musi finalizować akcje, jest też w stanie świetnie podać. Ma dobry instynkt, a poza środkiem ataku może grać na pozycji numer "10". To niezwykłe, nawet jak jego zespół prowadzi 4:0 i już nie musi strzelać, to nie ma problemu z pomaganiem drużynie, by utrzymać się przy piłce – mówił.

W podobnym tonie o Lewandowskim Nagelsmann wypowiadał się w rozmowie z telewizją Sport1. - Z całym szacunkiem, natomiast Robert Lewandowski nie musi już niczego trenować. Potrafi wszystko, musi tylko trenować tak, aby być świeżym i gotowym na każdy weekend – powiedział.

Robert Lewandowski od transferu do Bayernu Monachium w lipcu 2014 roku pracował z sześcioma trenerami: Pepem Guardiolą (2014-2016), Carlo Ancelottim (lipiec 2016 – wrzesień 2017), Willym Sagnolem (wrzesień 2017 – październik 2017), Juppem Heynckesem (październik 2017 – czerwiec 2018), Niko Kovacem (lipiec 2018 – listopad 2019) oraz Hansem-Dieterem Flickiem (listopad 2019 – czerwiec 2021).