Rekordowy transfer Bayernu! Julian Nagelsmann przebija wicelidera o 10 milionów euro

"Julian Nagelsmann dołączy do FC Bayern jako główny trener. Umowa Hansiego Flicka zostanie rozwiązana na żądanie" - czytamy na oficjalnym profilu klubu na Twitterze >>>. Według Christiana Falka, dziennikarza niemieckiego "BILD-a" Bawarczycy zapłacą za 33-letniego szkoleniowca 25 milionów euro, w co wliczone są również dodatki. Nowy kontrakt Nagelsmanna z mistrzem Niemiec będzie obowiązywał do końca czerwca 2026 roku.

Nagelsmann absolutnym rekordzistom. "BILD" porównał najdroższe transfery trenerów w historii

Bayern Monachium jest zmuszony zapłacić za Juliana Nagelsmanna, ponieważ szkoleniowiec formalnie wciąż jest związany z RB Lipsk do końca czerwca 2023 roku. Według porównania, którego dokonał "Sport BILD" kwota transferu 33-letniego trenera jest bezsprzecznie rekordowa i przebija dotychczas najwyższą o 10 mln euro.

Dotychczas najdroższym trenerem w historii piłki nożnej był Andre Villas Boas. W 2011 roku Chelsea zapłaciła za 43-latka 15 milionów euro. To o 4,5 mln więcej od drugiego miejsca, na którym znajduje się Brendan Rodgers, aktualny trener Leicester City. Irlandczyk dołączył do klubu w 2019 roku za 10,5 mln. Trzecie miejsce zajmuje Ruben Amorim, który od 5 marca 2020 roku prowadzi Sporting Lizbona. Portugalczyk został wykupiony z Bragi za 10 mln euro.

Kolejne miejsce w zestawieniu zajmuje Jose Mourinho, obecnie trener bez zatrudnienia po tym, jak kilka dni temu Tottenham Hotspur rozwiązał z nim kontrakt. W 2010 roku z kolei Real Madryt zapłacił za "The Special One" Interowi Mediolan 8 mln euro. Kwestia sporna dotyczy transferu, który podobnie jak w przypadku Nagelsmanna, ma się odbyć po zakończeniu bieżącego sezonu. Adi Huetter ma opuścić Eintracht Frankfurt i dołączyć do Borussii Moenchengladbach. Według niemieckich mediów transfer ma wynieść 7,5 mln euro.